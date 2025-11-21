El informe pericial del 'caso Barbate' concluye que la narcolancha fue «directa» y sin frenar contra la zódiac de la Guardia Civil

Nuevo paso para poder juzgar a los tripulantes de la narcolancha que el 9 de febrero de 2024 arrolló a una patrullera de la Guardia Civil en Barbate ocasionando la muerte de dos agentes del GEAS. Dentro de las diligencias que se están realizando en este caso ya se ha finalizado y entregado al juez el informe pericial que el instructor solicitó para poder concretar la intencionalidad del choque a vistas de saber si se trató de un homicidio por imprudencia o un asesinato.

Como adelanta Canal Sur, dicho informe concluye entre otras cosas que la semirrígida pilotada por Karim El Baqqalichocó de forma directa con la lancha en la que iban las dos víctimas mortales, los agentes David y Miguel Ángel y el resto de sus compañeros. Así se refleja en dicho informe al que este periódico ha tenido acceso y el perito del procedimiento afirma: «en el momento del choque adoptó rumbo directo hacia la embarcación oficial, sin maniobra evasiva apreciable, manteniendo la velocidad de planeo», detalla.

Así mismo en dicho análisis cronológico también se confirma que antes del impacto esa misma semirrígida estuvo realizando «maniobras circulares y de aproximación a alta velocidad, sin reducir a un régimen seguro». Además indica que tras arrollarles «continuó desplazándose con inercia y potencia, confirmando que no se había reducido la velocidad previamente». De ahí, afirma, que el patrón de navegación muestra «una continuidad de conducta de alta velocidad, sin adaptación a las circunstancias de visibilidad y mar adversa, lo que resultó determinante en la producción de la colisión».

Análisis de la trayectoria

En cuanto al análisis de la trayectoria las imágenes estudiadas revelan, según este informe, que el ángulo de aproximación «coincide con la proyección frontal de la semirrígida de los agentes, lo que incrementa el riesgo de colisión».

Y detalla que a una distancia «ya crítica» - inferior a las distancias mínimas de detención calculadas en 5,4), la embarcación mantuvo «régimen de planeo», lo que «imposibilitó cualquier maniobra evasiva eficaz». Por este motivo, el análisis mantiene que en el momento de la colisión queda registrado en varios ángulos que el contacto fue frontal-lateral contra la zodiac de los agentes, produciéndose así el abordaje con una «potencia todavía aplicada».

(Habrá ampliación)