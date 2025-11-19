La Navidad llega este fin de semana a un pueblo de Cádiz con una zambomba que tendrá una degustación de 50 kilos de chorizo

La Navidad se encuentra ya a la vuelta de la esquina y eso significa que muchos pueblos de la provincia de Cádiz celebrarán durante los próximos días varios eventos relacionados con esta fiesta tan esperada, como es el caso de Ubrique, donde este fin de semana tendrá lugar la primera Zambomba Navideña organizada por la asociación local 'Gamoneros sobre ruedas'.

Se trata de un evento pensado, principalmente, para las personas que tengan autocaravanas o campers, aunque todos los vecinos del municipio y visitantes en general podrán asistir sin ningún tipo de problema para disfrutar de las numerosas actividades que se llevarán a cabo durante tres días con motivo de esta zambomba.

Fecha y ubicación

La primera Zambomba Navideña organizada por 'Gameros sobre ruedas' se celebrará desde el 21 hasta el 23 de noviembre en el interior de la Plaza de Toros de Ubrique. Las personas que acudan con sus autocaravanas y campers, que serán un total de 130, podrán dejar sus vehículos en el recinto ferial, que será habilitado para la ocasión.

Imagen de la plaza de toros de Ubrique junta de andalucía

Programación y actividades

Los asistentes a este evento navideño podrán disfrutar de un gran número de actividades durante tres días. Así lo explicaron Ignacio Jaén, Antonio García y Montse Valle, miembros de la dirección de 'Gamoneros sobre ruedas' que presentaron la zambomba hace unos días en el programa 'La Mañana' de Radio Ubrique.

Imagen del cartel del evento gamoneros sobre ruedas

La cita comenzará el viernes 21 de noviembre con una actuación de baile por parte de la academia de Miriam Córdoba a partir de las 18:00 horas. Durante el sábado 22, la jornada arrancará a mediodía con una degustación de 50 kilos de chorizo al vino y la posterior zambomba, que tendrá lugar a partir de las 18:00 horas y correrá a cargo del grupo de villancicos y rumbas 'Al compás de la caña'. Tras la actuación, Dj Melo amenizará la noche hasta el fin de la fiesta.

El evento también contará con food trucks, un servicio de barra, puestos de churros con chocolate y puestos de artesanía, además de una colchoneta hinchable para los más pequeños. Se trata, por tanto, de una cita muy recomendable para las personas que quieran disfrutar de un ambiente navideño único en este pueblo tan conocido de la provincia de Cádiz.