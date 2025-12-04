Arde un furgón en la Avenida de la Bahía de Cádiz y el conductor logra salir ileso

Un furgón comercial ha resultado calcinado en la mañana de este jueves en Cádiz capital tras incendiarse mientras circulaba por la Avenida de la Bahía, en la esquina con Brigadier Tofiño.

El aviso se produjo poco después de las 07:00 horas, momento en el que una dotación del parque de Bomberos de Cádiz se desplazó hasta el lugar para sofocar el fuego.

A su llegada, los efectivos encontraron el vehículo envuelto en llamas de manera generalizada, especialmente en la zona del cajón de transporte, fabricado en fibra, lo que favoreció la rápida propagación del fuego. El conductor pudo abandonar el furgón a tiempo, sin que haya resultado herido.

2000 litros de agua

El operativo, compuesto por cuatro bomberos y una autobomba urbana pesada (U-43), realizó las labores de extinción empleando 2.000 litros de agua. El incendio quedó extinguido sin que se registraran daños personales.

