En este pueblo de Cádiz se podrán probar chicharrones, morcillas, chorizos y todo tipo de productos de matanza este fin de semana

La sierra de Cádiz vuelve a desplegar sus mejores aromas este sábado 6 de diciembre, cuando El Algar celebre la VI Feria «La Matanza del Cerdo», un homenaje a la tradición culinaria más arraigada de la zona. Es la ocasión perfecta para comprobar que —como dice el dicho— a cada cerdo le llega su San Martín, y para descubrir que del cerdo... hasta los andares.

Despiece del cerdo

El plato fuerte de la feria será la demostración del despiece tradicional, realizada tal y como se ha hecho siempre en los pueblos serranos: con conocimiento, respeto por el animal y aprovechando absolutamente cada pieza.

Los visitantes podrán ver cómo se separan y preparan cortes tan reconocidos como:

Partes más importantes del cerdo Solomillo

Presa

Lagarto

Codillo

Costillas

Panceta

Manitas

Careta

Papada

Rabo

Jamón

Morro

Oreja

Paleta

Lomo

Chuletas

Una oportunidad única para entender por qué este proceso ancestral forma parte del patrimonio gastronómico andaluz.

Y después de aprender… toca saborear. La feria ofrecerá chicharrones recién hechos, calientes y crujientes; morcillas artesanales; chorizos curados al estilo tradicional; chacinas de caza; y embutidos que llevan décadas llenando despensas serranas.

Todo ello se podrá degustar en un ambiente festivo y cercano, donde el olor a especias, brasas y carne recién cocinada lo impregna todo. Una auténtica celebración del sabor de pueblo.

La Feria de la Matanza del Cerdo de Algar L.V.

Zambomba

Como cada año, la feria contará con un toque musical que la hace aún más especial. En esta edición, el protagonismo será para la Zambomba Juvenil del Coro Calle San Francisco de Arcos de la Frontera, que llenará El Algar de villancicos y compases tradicionales.

Un complemento perfecto para una jornada que une gastronomía, cultura, música y tradición porque 'la Matanza del Cerdo' es una feria gastronómica pero también es una celebración de la identidad serrana y una forma de mantener vivas costumbres que forman parte de la memoria colectiva.

Algar, pueblo blanco

Quienes se acerquen a la feria podrán aprovechar para disfrutar de los encantos de El Algar, una localidad pequeña, acogedora y rodeada de un entorno natural privilegiado.

A pocos kilómetros se encuentra el embalse de Guadalcacín, uno de los mayores de Andalucía, ideal para paseos, fotografías y desconexión. También quedan cerca parajes naturales muy visitados como los bosques de la sierra gaditana o el acceso hacia rutas emblemáticas de la comarca.