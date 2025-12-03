Comienza en suelo inglés el corte de chapa del primer buque que construye Navantia para la Royal Navy

La construcción de los tres buques militares para la Royal Navy inglesa ya es una realidad para Navantia y muy especialmente para el astillero de Puerto Real, que participa activamente en esta obra. La filial de Navantia en Reino Unido, Navantia UK, ha comenzado este miércoles la construcción del primero de tres buques de apoyo logístico (Fleet Solid Support, FSS) destinados al Ministerio de Defensa británico.

La tradicional ceremonia del corte de la primera chapa se ha celebrado en el astillero de Navantia UK en Appledore (Devon, en el suroeste del país), presidida por el ministro de Industria de Defensa de Reino Unido, Luke Pollard. En la ceremonia ha participado también el comodoro de la Real Flota Auxiliar (RFA), Sam Shattock, que ha desvelado el nombre del buque: 'RFA Resurgent'. El corte de este acero corresponde a su sección de proa.

Los tres buques FSS serán operados por personal de la RFA para dar apoyo (facilitar municiones, repuestos, alimentos y otros suministros esenciales) al Grupo del Portaaviones de la Royal Navy en alta mar.

El inicio de la construcción marca un hito en la apuesta de Navantia por Reino Unido y por el impulso de una industria naval local. «Esta colaboración entre Reino Unido y España es importante. En un momento en el que las naciones europeas afrontan retos comunes en materia de seguridad, una cooperación industrial como esta nos fortalece», ha declarado el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez.

La ceremonia se ha celebrado unas semanas después de que el programa FSS superase el hito de la Revisión Crítica de Diseño (CDR) con la participación de equipos de ambos países y en estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

Donato Martínez, CEO de Navantia UK, ha señalado: «En todos nuestros astilleros hemos trabajado incansablemente para alcanzar este hito. Es un día de orgullo para todo el equipo, cuyo compromiso nos ha traído hasta aquí. El programa FSS sigue cumpliendo en dos frentes: proveer una capacidad crítica para la Real Flota Auxiliar y crear una capacidad industrial soberana a largo plazo para el Reino Unido, gracias a la inversión en infraestructuras, tecnología y competencias. El corte de acero de hoy es la prueba de lo que siempre hemos dicho: cuando nos comprometemos, cumplimos».

Suelo británico

De este modo, la construcción de los buques FSS ha comenzado en suelo británico al cabo de menos de tres años desde la firma del contrato y poco antes del primer aniversario de la adquisición de las instalaciones de Harland & Wolff por parte de Navantia UK.

«Ha pasado casi un año desde que las instalaciones de Appledore, Belfast, Methil y Arnish se unieron a Navantia UK. Hoy me gustaría reconocer el arduo trabajo de todos los implicados en la integración y en la creación de este nuevo actor en la construcción naval británica. Hoy también celebramos vuestro compromiso y profesionalidad, como miembros de una familia multinacional de más de 6.500 personas», ha dicho Ricardo Domínguez.

Cada buque FSS tendrá 216 metros de eslora -el equivalente a dos campos de fútbol de la Premier League— y 39.000 toneladas de desplazamiento, de modo que serán los segundos buques más grandes al servicio de la Defensa de Reino Unido, solo por detrás de los portaaviones. Esta nueva capacidad reforzará las operaciones de defensa, permitiendo que la Royal Navy permanezca en el mar durante periodos prolongados sin necesidad de regresar a puerto.

La ceremonia de este miércoles ha marcado la primera ocasión en la que el grupo Navantia construye un programa internacional fuera de España en un astillero propio. En el programa FSS participan los astilleros de Navantia UK en Appledore y Harland & Wolff (Belfast) en colaboración los astilleros de Navantia en España (fundamentalmente Puerto Real, en Cádiz, con apoyo de Ría de Ferrol, A Coruña).

Appledore construirá las secciones de proa de los buques, que estarán formadas por tres bloques individuales. Además, en el centro de Navantia UK en Methil (Escocia) está en construcción una barcaza para el traslado de los bloques desde Appledore a Belfast.

Luke Pollard, ministro de Preparación y de Industria de Defensa, ha afirmado que «este es un momento significativo, ya que comenzamos la construcción del nuevo buque FSS, que mantendrá a nuestra Royal Navy preparada para combatir y capaz de disuadir futuras amenazas. Al respaldar la construcción naval británica, estamos creando más de 1.200 empleos cualificados en Devon, Belfast y más allá. Esto demuestra que la defensa actúa como motor de crecimiento, impulsando comunidades en todo el Reino Unido. En una nueva era de amenazas, estamos invirtiendo una mayor parte de un presupuesto de defensa creciente en nuevas plataformas y tecnologías».

Por su parte, el comodoro de la Real Flota Auxiliar, Sam Shattock, ha señalado: «El buque es innovador, cumple con los últimos estándares de protección medioambiental y está diseñado desde cero para proporcionar sostenimiento marítimo de la forma más eficiente posible. Su construcción dará impulso a la industria naval del Reino Unido, apoyando empleos y economías locales en los distintos lugares de construcción y ensamblaje en el país. Me entusiasma ver cómo este buque se incorpora a la flotilla y demuestra sus capacidades en el momento oportuno. Un verdadero habilitador para el combate de la Royal Navy del mañana».

El programa es posible gracias a la inversión de Navantia UK en sus cuatro centros —Appledore, Belfast, Arnish y Methil—, que permitirá la aplicación de las tecnologías de diseño y construcción 5.0 que Navantia está implantando en sus astilleros en España, con la instalación de equipos de última generación, como cortadoras de plasma robóticas, una línea de paneles planos totalmente mecanizada y sistemas automatizados de control de calidad.

También se están mejorando los sistemas de entrega, la gestión de almacenes y la integración digital, garantizando que los buques FSS puedan entregarse con mayor rapidez y precisión. En Appledore, la inversión incluye un sistema de corte por plasma tres veces más rápido –-utilizado hoy para cortar el acero--, la automatización de las grúas (36 unidades) y otras mejoras para optimizar la fabricación y los tiempos de entrega.