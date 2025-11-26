Arrancan en Puerto Real los preparativos para la construcción de los tres barcos de la Royal Navy

Los preparativos para la construcción en el astillero de Puerto Real de tres buques para la Royal Navy inglesa han arrancado con las primeras pruebas para el corte de chapa en los talleres de bloques planos. Esta maniobra estaba prevista para el segundo trimestre de 2025, pero los problemas surgidos con los astilleros ingleses que participan también en este proyecto obligaron a aplazar este importante hito naval hasta diciembre.

El programa FSS (Fleet Solid Support) contempla la construcción de tres buques militares de apoyo logístico, con trabajos repartidos entre los astilleros británicos de Appledore (Inglaterra) y Belfast (Irlanda del Norte) y los centros españoles de la Bahía de Cádiz. Será en Belfast donde se lleve a cabo la integración final, las pruebas de mar y la entrega de los buques, cuya entrada en servicio está prevista para 2032. El programa suma una inversión de 1.600 millones de euros, la cifra más alta a la que se enfrenta Navantia en su historia. No ha sido un camino de rosas llegar a este punto del viaje. Navantia, a través de su filial inglesa Navantia UK, se hizo con esta obra en 2023. Para ello contó con dos socios estratégicos: los astilleros ingleses Harland&Wolf, icónica factoría que construyó el Titanic en el siglo pasado.

Sin embargo, los problemas económicos sobrevinieron al año siguiente cuando el socio principal de Navantia se declaró en quiebra, lo que obligó a la compañía española a tomar medidas y hacerse con el astillero inglés para sacar adelante el programa. No obstante, Navantia ha tenido que invertir más de 100 millones en modernizar las instalaciones inglesas, lo que ha obligado a este retraso en el corte de chapa y a dar el pistoletazo de salida al inicio de la obra.

Solventado los problemas financieros y logísticos, toca ahora arrancar la obra. A mediados de noviembre, el programa superó el último paso previo al inicio de los trabajos. El programa FSS de buques logísticos para Reino Unido superó con éxito un hito crucial al haber finalizado la CDR (Critical Design Review), que marca la transición del diseño a la fabricación de los tres buques.

Diseño completo

Esta revisión integral del diseño por el Ministerio de Defensa británico ha evaluado el diseño completo y detallado de las embarcaciones, desde la estructura del casco hasta el equipamiento. La revisión abarcó la integridad estructural general, los estándares de seguridad, la sostenibilidad medioambiental, la minimización de riesgos y la integración de sistemas militares.

Navantia se adjudicó este contrato en alianza con sus socios BMT y Harland & Wolff, con las que conformó el Team Resolute. La primera se encarga de los trabajos de diseño mientras que la segunda, conocida por haber construido el Titanic el siglo pasado, asumiría la construcción de los bloques de los buques en sus astilleros de Appledore y Belfast, en donde, además, se llevaría a cabo el ensamblaje de los bloques.

Navantia, por su parte, gestionaría el programa y llevaría a cabo la integración de ingeniería, compras, planificación. Además de ello, sus astilleros de la Bahía de Cádiz tendrían asignada la fabricación de casi un tercio de los bloques de los buques.

Sin embargo, a estas labores que inicialmente tenía Navantia se sumarán también la propia gestión de la red de subcontratas en Reino Unido como consecuencia del rescate de Harland & Wolff. Esta última entró en quiebra a finales de 2024, algo que dejaba en jaque sus cerca de 1.000 empleos y, además, amenazaba con asestar un golpe letal a los intereses del Team Resolute.

Ante esta situación, Navantia inyectó 93 millones de libras (107 millones de euros al cambio actual) para hacerse con la compañía y mantener a flote sus astilleros de Belfast, Appledore, Methil y Arnish. Además de la propia compra, Navantia UK también avanzó otros planes para invertir 115 millones de libras (132 millones de euros) en la modernización de las instalaciones, con algo más de 100 millones destinados exclusivamente al astillero de Belfast, que ocupa un papel clave en la ejecución del programa FSS. «Esta inversión fortalecerá aún más las prestaciones de Reino Unido, modernizando las instalaciones de construcción naval en Belfast y aumentando la productividad y la capacidad«, ha reivindicado el ministro de Defensa británico, Vernon Coaker, durante su intervención en la Cámara de los Lores.

Reparto de la carga de trabajo

El de la Royal Navy es uno de los mayores contratos de la historia de Navantia. El encargo insuflará carga de trabajo a la empresa pública española tanto por los trabajos de ingeniería ya mencionados como por la propia construcción de parte de los bloques. El Gobierno británico reveló en el pasado que siete de los 21 bloques que compondrán estas embarcaciones se producirían en Puerto Real, mientras que los 14 restantes correrían a cargo de los astilleros de Appledore y Belfast.

Sin embargo, esta hoja de ruta ha tenido que rehacerse como consecuencia de la compra de Harland & Wolff y la puesta en marcha de inversiones en Belfast. Este golpe de timón deja a Ferrol como uno de los principales beneficiados. Con carga de trabajo asegurada para casi una década de la mano de las fragatas F-110, el astillero de la ciudad departamental asumirá la construcción de dos bloques del primer buque de apoyo logístico que el grupo español construirá para la Royal Navy.

Está previsto que los trabajos tanto en Ferrol como en Puerto Real, donde se mantiene la carga de trabajo prevista, arranquen oficialmente en el primer trimestre de 2026. Las instalaciones españolas moverán ficha, de esta manera, unas semanas después de que el astillero de Appledore protagonice el simbólico corte de chapa del primer bloque. La integración, pruebas de mar y entrega de los buques se realizará, como estaba previsto, en el astillero de Belfast.

Está previsto que estas tres embarcaciones de aprovisionamiento estén operativas en 2032. Con sus 212 metros de eslora, estos buques se erigen como unos de los más grandes de la flota británica y están diseñados para reabastecer de víveres, municiones y otros suministros a otros barcos de la Royal Navy en alta mar.

Reparación de cruceros en el astillero de Cádiz LA VOZ INDUSTRIA Cifra récord de buques reparados en el astillero de Cádiz La Unidad de Negocio de Reparaciones Bahía de Cádiz finalizará el año 2025 con 60 buques reparados, 14 de ellos cruceros, y una media diaria de más de 900 trabajadores de industrias colaboradoras, lo que supone más de 2,6 millones de horas de trabajo, incluyendo también los trabajos de sostenimiento de la flota de la Armada española en la Base Naval de Rota. Reparaciones Bahía de Cádiz culminará un ejercicio en el que se ha «enfrentado y superado grandes retos», como son las varadas del LHD 'Juan Carlos I', del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano o la revitalización de grandes cruceros de Royal Caribbean o Carnival. Asimismo, ha indicado que en el astillero de Cádiz, hasta el pasado mes de octubre, se han reparado 28 buques, de los cuales ocho han sido cruceros. En este segmento del mercado se han realizado grandes intervenciones como el 'Wind Spirit', con la sustitución de uno de sus palos; el buque 'The World', con la modificación del bulbo de proa; la gran obra de revitalización en el 'Allure ot the Seas', de la naviera Royal Caribbean Group, (RCG); y las grandes actuaciones realizadas en los buques Carnival 'Miracle', Carnival 'Valor' y Carnival 'Liberty', de la naviera Carnival Cruise Line (CCL). Además, según ha indicado Navantia, han pasado por los diques varios buques de la compañía Balearia, entre los que ha destacado algunos de los más modernos de su flota, como el 'Eleanor Roosevelt' y el 'Margarita Salas'. También se reparó el buque hospital más grande del mundo, el 'Global Mercy'. Navantia ha recordado que la actividad de la Unidad de Negocio de Reparaciones en la Bahía de Cádiz también ha contado con instalaciones en Puerto Real, donde se realizaron las varadas del buque anfibio de la Armada LPD 'Castilla' y del buque de proyección estratégica de la Armada LHD 'Juan Carlos Carlos I'. Por su parte, los diques de Reparaciones en Navantia San Fernando han atendido y reparado durante el año a 17 buques, entre los que ha destacado el buque de operaciones especiales 'Fulmar'; los cruceros 'Fleujert' y 'Clío', además de unidades de la Armada y hasta siete remolcadores de Boluda Corporación Marítima. En este sentido, ha añadido que mención especial merece la importante intervención que se está llevando a cabo en el Buque Escuela de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano, con obras en sus dos palos mayores, en la planta de tratamiento y la planta de aire acondicionado, entre otras. «Continuamos con nuestro compromiso de mantener el nivel de actividad de los últimos años con el sostenimiento de los buques de la Armada Española, nuestra línea estratégica de la reparación de todo tipo de cruceros y el complemento a nuestra carga de trabajo con las oportunidades que se presentan en el mercado civil convencional», ha declarado el director de la Unidad de Negocio de Navantia Reparaciones en Bahía de Cádiz, Antonio Domínguez Abecia, que ha señalado que además «se intensifica la labor comercial para maximizar la ocupación de los diques, después de que algunas de las reservas que se tenían previstas para 2026 no se confirmasen».