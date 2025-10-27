Confirmada la fecha de inicio del COAC de Cádiz y todas sus fases

La Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz ha confirmado este lunes el calendario definitivo del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026. El certamen arrancará el domingo 11 de enero con el inicio de la fase de preliminares de la categoría de adultos, que se desarrollará hasta el 27 de enero, con sesiones diarias de entre siete y ocho agrupaciones.

Tras esta primera fase, las comparsas, chirigotas, coros y cuartetos disfrutarán de dos jornadas de descanso, antes de comenzar los cuartos de final, previstos del 30 de enero al 5 de febrero. A continuación, las semifinales se celebrarán entre el 8 y el 11 de febrero, y la Gran Final tendrá lugar el 13 de febrero en el Gran Teatro Falla.

En cuanto a la cantera, el concurso infantil dará comienzo con las semifinales, que se celebrarán durante los fines de semana de los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, además del 1 de febrero. La Final Infantil se disputará el 7 de febrero.

Por su parte, las semifinales juveniles se aprovecharán en los días de descanso de los adultos, el 28 y 29 de enero, mientras que la Final Juvenil está fijada para el 6 de febrero.

Asimismo, la Final de Romanceros se celebrará el 12 de febrero, también en el Gran Teatro Falla. Los horarios establecidos serán los siguientes: las sesiones de adultos comenzarán a las 20:00 horas, las de juveniles a las 17:00 horas, y las de infantiles, al coincidir con fines de semana y compartir jornada con adultos, se iniciarán a las 12:00 horas.

El Ayuntamiento también ha aprobado la propuesta presentada por los colectivos carnavalescos para organizar una preproducción previa antes de las actuaciones en el Falla. La Delegación de Fiestas convocará próximamente una reunión informativa con los representantes de las agrupaciones para detallar el procedimiento.

El sorteo del orden de actuación se celebrará el sábado 8 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones, en un acto abierto al público, que marcará oficialmente el inicio del COAC 2026.

En esta edición, el concurso contará con un total de 183 agrupaciones inscritas, tras la retirada de la comparsa El culpable (inscrita con el número 179). De ellas, 125 pertenecen a la categoría de adultos, 38 son infantiles y 20 juveniles.

Toda esta planificación se dio a conocer este lunes durante el Consejo de Participación del COAC, celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz bajo la presidencia del alcalde, Bruno García, y con la asistencia de los distintos colectivos participantes.