Cazado a casi el triple de la velocidad permitida en El Puerto: conducía a 144 km/h en zona de 50

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, después de ser detectado circulando a 144 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50 km/h. Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2025 en la carretera A-2078, en el término municipal de El Puerto de Santa María, en Cádiz.

El exceso de velocidad fue captado por un cinemómetro instalado en un vehículo oficial, que realizaba labores de control dentro de un punto de verificación establecido por el Subsector de Tráfico de Cádiz.

Tras confirmar la infracción, los agentes procedieron a la detención e investigación del conductor, al considerar que su conducta encaja en el delito recogido en el artículo 379 del Código Penal, que tipifica como delito circular a velocidad excesiva cuando se supera en más de 60 km/h el límite permitido en vías urbanas o en más de 80 km/h en vías interurbanas.

Delito contra seguridad vial

Este delito puede ser castigado con penas de prisión de tres a seis meses, o multa de doce a veinticuatro meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Además, lleva aparejada en todos los casos la privación del derecho a conducir por un periodo que va de uno a cuatro años.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz recuerda que estos controles buscan prevenir conductas extremadamente peligrosas y reducir la siniestralidad en las carreteras de la provincia.