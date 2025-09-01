La DGT activa cuatro nuevos radares en la provincia de Cádiz: está será su ubicación

La Dirección General de Tráfico (DGT) confirma que los cuatro nuevos radares de tramo instalados en la provincia de Cádiz han comenzado a sancionar oficialmente desde este mes de septiembre, una vez finalizado el periodo de prueba iniciado en agosto.

Este tipo de cinemómetros no son una novedad para los conductores gaditanos. En la provincia ya existían otros dos radares de tramo en funcionamiento: uno en la CA-33, a la altura de San Fernando, y otro en la CA-35, en el puente de la Constitución de 1812 en Cádiz capital.

Durante el mes de prueba, los conductores que superaron los límites de velocidad establecidos recibieron una carta informativa indicando la infracción detectada, pero sin sanción económica ni retirada de puntos. Desde ahora, las multas ya son efectivas.

Ubicaciones de los nuevos radares

Los dispositivos de control de velocidad se encuentran en las siguientes carreteras:

Nuevos dispositivos A-48, a su paso por Chiclana

N-340, en el término municipal de Tarifa

A-7, que incorpora dos nuevos radares de tramo entre San Roque y Algeciras

Localización de los nuevos radares en Cádiz DGT

La DGT ha recordado que todos los nuevos radares de tramo están señalizados en carretera, publicados en su página web oficial y también incorporados en los principales sistemas de navegación GPS, con el objetivo de advertir a los conductores.

La puesta en marcha de estos dispositivos se enmarca dentro de una campaña específica de control de velocidad, uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial. Según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, entre el 10% y el 15% de los accidentes y hasta el 30% de los siniestros mortales están directamente relacionados con el exceso de velocidad o con una conducción inadecuada a las condiciones de la vía.

«La velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un accidente, sino también a la gravedad de las lesiones producidas», ha recordado la DGT.

Con estos cuatro nuevos radares de tramo, Cádiz amplía sus puntos de control para vigilar la velocidad en carreteras de gran afluencia de tráfico, especialmente en los accesos a la Costa de la Luz y el Campo de Gibraltar. El objetivo, según Tráfico, es claro: reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad en las vías gaditanas.

Crecen los infractores

La Dirección General de Tráfico llevó a cabo entre los días 4 y 10 de agosto una campaña de vigilancia y control centrada en la velocidad durante la cual, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecieron 2.793 puntos de control de velocidad para controlar un total de 1.021.303 vehículos.

Del total de vehículos controlados, 68.662 conductores (el 6,7%) fueron denunciados por circular a una velocidad superior a la permitida, un porcentaje ligeramente superior al registrado en la última campaña realizada en el mes de abril y que sigue la tendencia al alza de las últimas campañas de vigilancia intensiva de este factor de riesgo de los siniestros de tráfico.

Si tenemos en cuenta el tipo de vía, más de la mitad de las denuncias formuladas, el 53,2%, fueron a conductores que circulaban por autopistas y autovías, mientras que el 44,9% se formularon a conductores que lo hacían por carreteras convencionales, lo que supone 36.662 y 30.854 conductores, respectivamente. Además, 1.310 conductores (1,9%) fueron denunciados en travesías.

¿Cómo funciona un radar de tramo?

El radar de tramo mide el tiempo que tarda un vehículo en recorrer una distancia determinada. Con esos datos calcula la velocidad media: si es superior al límite permitido, se genera la sanción.

Las multas por superar los límites de velocidad en estos tramos oscilan entre 100 y 600 euros, además de la retirada de 2 a 6 puntos del carné de conducir, según la gravedad de la infracción.