Tráfico denso en la 'operación retorno' por las carreteras de Cádiz: toca el viaje de vuelta

Cientos de turistas que este mes de agosto eligieron algún rincón de la provincia de Cádiz para pasar sus vacaciones de verano están volviendo este domingo 31 de agosto a sus casas. Toca la vuelta al trabajo y también al colegio y las universidades y, por tanto, el regreso de cada año. De momento, la jornada se está desarrollando con las principales carreteras con una gran afluencia de tráfico pero sin que hayan registrado incidencias graves.

Tráfico mantiene hasta esta noche activado un dispositivo especial. Según informaba la Subdelegación del Gobierno de Cádiz en esta 'operación retorno' -puesta en marcha el pasado viernes- se calcula que se efectuarán más de 139.500 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras gaditanas. Las vías que soportan una mayor intensidad de tráfico son: la antigua autopista, AP-4 -donde sí se están produciendo algunas retenciones-, además de la N-IV, A-4, N-340, A-48, A-480, A-7 y A-491.