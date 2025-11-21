Llega al Congreso de los Diputados la retirada de pruebas del caso Barbate ante los eurodiputados

El pasado miércoles, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska compareció en el Congreso de los Diputados por una interpelación urgente debido al informe elaborado por los eurodiputados de la Comisión de Peticiones tras la visita que realizaron el pasado mes de mayo a Barbate y Algeciras para conocer de primera mano la situación de los agentes que luchas contra el narcotráfico.

Una de las conclusiones de este informe es que se retiraron pruebas antes de esta visita como la zodiac de la Guardia Civil que el pasado 9 de febrero de 2024 fue arrollada por una narcolancha en el puerto de Barbate provocando la muerte de dos agentes.

En su intervención, el ministro defendió los medios desplegados contra el narcotráfico y cuestionó el «sesgo político» del informe final de la comisión parlamentaria.

Además de hablar de la retirada de pruebas, el informe de la misión del Parlamento Europeo también pide que las agresiones a policías sean tipificados como eurodelitos e incluye enmiendas de PP y Vox criticando la política del Gobierno frente al narcotráfico.

Piden la destitución del ministro

Desde VOX han lamentado que se «retiraran pruebas clave», calificándolo de «grave obstáculo para la transparencia y el objetivo de investigación de la misión». Por ello, desde la formación han insistido en pedir la destitución de Grande-Marlaska.