Parlamentarios europeos piden que las agresiones a agentes sean consideradas como 'eurodelito'

El informe final de la delegación de eurodiputados que visitó Barbate y Algeciras el pasado mes de mayo, ha sido aprobado este martes con 18 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Cabe recordar que este informe recoge las conclusiones consensuadas de esta visita cuyo objetivo era conocer de primera mano las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el narcotráfico y en el control migratorio.

Una de las conclusiones de esta delegación de la Comisión de Peticiones, a la que ha tenido acceso este periódico, asegura que «el tráfico de drogas y de personas en el Campo de Gibraltar, importante puerta de entrada a Europa, se ha vuelto más peligroso y violento, generando así una mayor tensión en esta zona de la frontera sur de la UE». Por ello, se acentúa la necesidad de «proteger a quienes nos protegen».

Una de las cuestiones clave de este documento es que aboga por reformar el marco legislativo comunitario para que las agresiones contra agentes de las Fuerzas de Seguridad y Policiales sean tipificadas como «eurodelitos». Esta cuestión se recoge en una enmienda que solicita al Parlamento, al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión que se lleve a cabo.

La tipificación como eurodelito sería relevante porque utiliza la cooperación entre países con instituciones específicas y mecanismos rápidos de actuación y evita, por ejemplo, que los delincuentes utilicen las fronteras comunitarias para escapar de la justicia. Se busca asegurar una respuesta común y más eficaz contra estos delitos.

Sin embargo, esta reforma legislativa es un asunto complicado. La Comisión Europea ya advirtió en un debate el pasado mes de septiembre de las dificultades que esto conlleva. La lista de crímenes considerados eurodelitos se refiere a los más graves (terrorismo, crimen organizado, narcotráfico) que, además, tienen una dimensión transfronteriza, cosa que no sucede en el caso de agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad.

Profesión de alto riesgo

En este informe, también se recoge y se defiende que policías, militares, funcionarios de prisiones y agentes de frontera y aduanas sean consideradas profesiones de alto riesgo en toda la Unión Europea. Los diputados hablan de dotar de «todas las protecciones legales, económicas y laborales» que esta cobertura implicaría, esto es, planes de jubilación anticipada y protocolos de salud y seguridad adaptados a sus necesidades.

Subraya la necesidad de seguir reforzando la protección y el apoyo institucional del personal de las fuerzas del orden en toda la UE, especialmente en las regiones sometidas a una intensa presión por parte de la delincuencia organizada; Destaca la necesidad de una inversión sostenida en formación, equipamiento y apoyo a la salud mental como parte de una estrategia más amplia que valora y refuerza el papel de las fuerzas del orden en las sociedades democráticas.

La declaración de profesión de riesgo ha sido rechazada por segunda vez por los eurodiputados del PSOE.

Retirada de pruebas del 'caso Barbate'

El informe final incluye dos enmiendas que apuntan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez. En una de ellas se «lamenta la decisión del Gobierno socialista español de retirar pruebas clave antes de la visita de la delegación —en concreto, la patrullera implicada en los asesinatos de Barbate—, lo que constituyó un grave obstáculo para la transparencia y el propósito de investigación de la misión».

Esta zódiac, en la que iban los agentes fallecidos de Barbate, permaneció más de un año en la base del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en Algeciras, y se retiró en los días previos a la llegada de la delegación parlamentaria, tal y como ya adelantó LA VOZ.

La otra crítica al Gobierno se recoge en la enmienda que recoge que «en contra de los deseos de las familias de las víctimas, concedió un ascenso profesional en agosto de 2025 a los responsables de la operación de febrero de 2024 en la que dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados por narcotraficantes« en Barbate.

El grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en la Eurocámara, por su parte, han asegurado que el informe adoptado por la comisión de Peticiones «no refleja ni el espíritu ni las conclusiones compartidas por la mayoría de los eurodiputados presentes» y, en palabras de la eurodiputada del PSOE Lina Gálvez, ha acusado al PP y a Vox de recurrir a una «politización inaceptable» de una misión que fue aprobada para explorar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad «en toda Europa».