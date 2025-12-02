Avistamiento de narcolanchas: «Continúa el buffet libre para las organizaciones criminales»

La madrugada de este martes ha dejado una nueva imagen de petaqueo en la provincia. Dos embarcaciones cargadas con garrafas de gasolina para suministrar, presuntamente, a las narcolanchas utilizadas para el tráfico de drogas en la zona, se han visto en el entorno del caño de Sancti Petri. En las imágenes se puede ver cómo los tripulantes se tapan la cara para no ser captados por la cámara.

También se han producido avistamientos en el río Guadalete, una imagen que cada vez es menos extraña. Igualmente, la Guardia Civil intervino una furgoneta con centenares de petacas en la zona de Roche, en Conil.

Imágenes con las que desde las asociaciones profesionales denuncian que «continúa el buffet libre para las organizaciones criminales y la inoperancia de las instituciones que prefieren mirar para otro lado al respecto de lo que ocurre aquí«.

La lucha contra el petaqueo

El petaqueo se está convirtiendo en un gran caballo de batalla, tanto en la calle como en los juzgados. Más de 240.000 litros de gasolina se han intervenido durante este 2025 y las imágenes de embarcaciones cargadas de garrafas se han visto con frecuencia en todo el litoral gaditano.

Judicialmente, el pasado mes de noviembre un juzgado de Cádiz dictó la primera condena firme de prisión en España contra un 'petaquero' del narcotráfico. El procesado fue detenido por la Guardia Civil en Chiclana hace un año cuando llevaba casi 200 garrafas de gasolina en una furgoneta y protagonizó una peligrosa huida por el centro de la ciudad. Tras admitir los hechos, se le ha impuesto tres años de cárcel por un delito de tenencia de sustancias inflamables que solicitó la Fiscalía de Cádiz, algo que podría marcar un importante precedente legal en estos procedimientos