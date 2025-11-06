Un juzgado de Cádiz dicta la primera condena firme de prisión en España contra un 'petaquero' del narcotráfico

Pionera condena que podrá marcar un antes y un después en cuanto a la lucha contra las redes del narcotráfico en la provincia de Cádiz y en todas aquellas zonas litorales donde estos grupos criminales se mantienen activos. El Juzgado de lo Penal número 3 de la capital gaditana ha condenado a un acusado de ejercer el 'petaqueo', es decir, de transportar combustible para suministrar a las narcolanchas, a cuatro años de prisión.

Como ha podido saber este periódico, el procesado aceptó los hechos que se le imputaban en un juicio celebrado este pasado 31 de octubre por lo que el fallo condenatorio ya es firme ya que contra él no cabe recurso. El acusado llegaba así a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Cádiz que lograba que el encartado vaya a ser sentenciado a la cárcel, tal y como solicitaba.

Esta decisión podría sentar un precedente ya que es la primera vez que un acusado de traficar con combustible es condenado a pagar con la privación de libertad por ello. Anteriormente algunos jueces habían emitido órdenes de ingreso en prisión provisional como medida cautelar o algún auto como en la Sección 7ª de Algeciras que hablaba de otro petaquero como un «riesgo consciente y voluntario de la seguridad colectiva», pero no se había emitido hasta este momento una resolución definitiva que se trasladará próximamente a sentencia.

Cabe recordar que contra esta actividad delictiva de apoyar y dar logística a los narcotraficantes con combustible y víveres se ha venido reclamando una mayor dureza penal debido a que en la mayoría de las ocasiones dicha práctica quedaba en sanciones administrativas (multas) lo que ha provocado una sensación de impunidad y que dicho tráfico se haya extendido, según han denunciado insistentemente las fuerzas policiales.

Además, desde la Fiscalía se ha advertido de forma reiterada sobre la necesidad de poder relacionar procesalmente este 'tele-servicio' para las narcolanchas con el tráfico de drogas, y se ha llamado la atención al mismo tiempo del peligro que para la ciudadanía supone el transporte y el almacenaje de cientos y cientos de litros de gasolina en cualquier sitio sin medidas de seguridad ni control.

A la fuga con un 'polvorín'

Pues bien, este individuo es uno de los primeros que ya está pagando su acción con la cárcel. Los hechos por los que se le ha condenado sucedían hace un año, el 19 de noviembre, cuando sobre las ocho y media de la tarde agentes de la Guardia Civil detectaban una furgoneta de alquiler que circulaba a gran velocidad por la céntrica y transitada Avenida del Mueble de Chiclana. Los agentes sospecharon porque llevaba una carga excesiva al encontrarse muy bajo el suelo de la furgoneta. Y además, al situarse cerca, percibieron un fuerte olor a gasolina.

Por todo ello, tras recibir el apoyo de otra patrulla, procedieron a dar el alto al furgón, haciendo uso de las señales luminosas del vehículo oficial. No obstante, el acusado, que era el conductor, hizo caso omiso, acelerando para zafarse de la persecución policial, de forma que, al llegar a la rotonda cruce con la calle Mostaza, realizó una maniobra de giro para intentar cambiar el sentido de la marcha, con tal brusquedad, que provocó que la furgoneta estuviera a punto de volcar y provocar un accidente de tráfico. En aquel momento la vía, carril de doble sentido de circulación, estaba siendo usada por otros vehículos, además de las personas que circulaban por las aceras y las que se encontraban en los comercios adyacentes, al ser horario de apertura al público.

El acusado finalmente introdujo la furgoneta en un aparcamiento de un comercio cercano, donde se dio a la fuga a la carrera, abandonando el coche, siendo interceptado por los agentes de la Guardia Civil. En su arresto opuso una fuerte resistencia, dando manotazos y patadas, de manera muy violenta, hasta el punto de que tuvieron que intervenir cuatro efectivos para conseguir su detención.

Llevaba 5.000 litros de gasolina

En el interior de la furgoneta transportaba 194 garrafas de 25 litros cada una de gasolina, en total 4.850 litros. Realizada la oportuna toma de muestras y enviadas al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, fueron analizadas, resultando gasolina, sustancia catalogada como inflamable, sin que el acusado estuviese legalmente habilitado para su transporte, pues incumplía todas las normas exigidas para este tipo de transportes por carretera.

Por estos hechos la Fiscalía solicitó que fuera condenado a un delito por tenencia de sustancia inflamable (artículo 568 del Código Penal), otro delito de conducción temeraria, además de tres años de prohibición de conducción de vehículo a motor y otro por resistencia grave a los agentes de la autoridad. Finalmente, al reconocer lo ocurrido ha sido condenado a cuatro años de prisión. Tres de ellos por la tenencia del combustible, y otros seis meses por cada uno de los otros dos delitos.

El procesado ya estaba en la cárcel desde que fue detenido debido a que tenía una suspensión de pena por un delito de estafa anterior y de esta forma fue trasladado para su cumplimiento al centro penitenciario. Tal y como ya informó este periódico, este sujeto fue enviado a prisión por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Chiclana de manera cautelar por estos hechos por los que ahora ya se le ha condenado.

En busca de un criterio unificado

Recientemente la Fiscal Especial Antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, insistía en una entrevista en la necesidad de que el 'petaqueo' sea considerado delito específico. Y así lo llevan advirtiendo y solicitando en su memoria anual desde hace cuatro años. «Es una actividad auxiliar pero necesaria, porque si no hubiera gasolina no funcionarían las narcolanchas».

Sin embargo los criterios de los jueces no se han unificado del todo al respecto en la gran cantidad de procedimientos por este asunto que se está empezando a acumular. «Esto es un peligro evidente y son organizaciones al servicio de otras, porque se ve que son personas que tienen una infraestructura necesaria, una infraestructura cada vez más sofisticada», alertan desde la Fiscalía.

De esta forma y hasta que una norma o ley más específica pueda llegar -según Interior, está «en estudio»- , el Ministerio Público ha sugerido recurrir al artículo 568 del Código Penal que castiga con penas de tres a ocho años de prisión la tenencia, transporte o suministro no autorizado de sustancias inflamables o explosivas, aunque no se haya producido un daño concreto, al tratarse de un delito de peligro abstracto.

Hace unos meses se celebraba una vistilla en la Audiencia Provincial de Cádiz para que sus magistrados unificaran su postura con respecto a este asunto. Entonces se acordó por minoría evaluarlo como delito en sí mismo siguiendo las pautas del artículo 568. Sin embargo ya se han dado casos que no se ha considerado así lo que ha roto esa unidad de interpretación.

Aún así la Fiscalía sigue de cerca estos asuntos considerando que quienes almacenan y trasladan miles de litros de combustible, acompañados muchas veces de víveres y ropa e instrumentos de náutica con el objetivo de llevarlo hasta estas otras embarcaciones tienen una evidente relación penal con aquellos que se dedican a traficar por nuestras costas con hachís o cocaína en las potentes y prohibidas narcolanchas.