El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar, Francisco Mena, ha advertido de que las organizaciones del narcotráfico están protagonizando un «cambio de modelo» que ya se deja notar en la provincia de Cádiz.

Un giro que pasa por la introducción creciente de cocaína mediante embarcaciones en la costa gaditana y que, según teme, puede volverse «irreversible» en las barriadas «más humildes» de la comarca, especialmente golpeadas por la pobreza.

Mena alerta de que las redes de cocaína captan a los más vulnerables

Mena se pronuncia así tras la reciente incautación de más de 400 kilos de cocaína en aguas de Barbate, una operación en la que se pretendía alijar la droga desde una embarcación de alta velocidad y que culminó con dos detenidos y la intervención de un arma larga con dos cargadores municionados listos para su uso.

Urge plan de intervención social

Según explica, las redes criminales están aprovechando las mismas estructuras logísticas que tradicionalmente se empleaban para el tráfico de hachís. «Ahora se utilizan para la cocaína, lo que supone una mayor violencia, porque no es lo mismo perder un cargamento de hachís que perder uno de cocaína», argumenta. Este aumento de agresividad ya se refleja, apunta, en intervenciones en las que se producen disparos contra los agentes.

Ante este escenario, Mena insiste en la necesidad de reforzar los medios de lucha contra el narcotráfico en la costa de Cádiz y en la de Huelva, «las dos más afectadas ahora mismo», aunque también menciona otras zonas de Andalucía como Málaga o Almería. Reclama al Ministerio del Interior que los agentes dispongan de todos los recursos necesarios para proteger su vida y para hacer su trabajo «más efectivo».

Noticia Relacionada Avistamiento de narcolanchas: «Continúa el buffet libre para las organizaciones criminales» Macarena García Un vídeo muestra dos embarcaciones cargadas con garrafas de gasolina en el entorno del caño de Sancti Petri

Narcotráfico y Pobreza

Además de la amenaza que supone la violencia, Mena señala el impacto social del narcotráfico en los entornos más desfavorecidos. La falta de oportunidades convierte a estas barriadas en un «caldo de cultivo» para las redes criminales, que ofrecen mayores ganancias a quienes participan en el tráfico de cocaína. Ese beneficio económico lo vuelve «atractivo» para personas que viven en situaciones de pobreza, hasta convertirlo en una «forma de vida».

«El panorama es complejo y, si no se ataja, podemos ver una situación bastante comprometida», advierte. Recuerda que el Campo de Gibraltar tiene zonas «especialmente castigadas», con altas tasas de paro y escasas medidas formativas y sociales.

Por ello, Mena reclama un plan de intervención social que permita disuadir a la población local de involucrarse en estas organizaciones, al tiempo que pide una respuesta contundente que deje claro que «dedicarse a la cocaína no va a salir gratuito».