Europa pide explicaciones a Marlaska por las condiciones de los agentes de la Guardia Civil en Barbate

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado invitar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a comparecer el próximo 28 de enero para explicar las condiciones en las que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La solicitud llega tras la misión de eurodiputados que visitó Barbate y Algeciras en mayo de 2024 para analizar la situación de seguridad y estudiar si las agresiones a agentes deben considerarse «eurodelitos».

Marlaska ante Europa

La invitación, que no implica obligatoriedad y que el ministro podrá aceptar o rechazar, ha sido promovida por el grupo Patriotas por Europa, donde se integra Vox, y ha recibido el apoyo de los grupos de extrema derecha Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas, así como del Partido Popular Europeo (PPE), según fuentes parlamentarias. El acuerdo fue adoptado este martes por los coordinadores de los grupos políticos de la comisión.

El objetivo es celebrar un debate en el seno de las comisiones de Peticiones, Empleo (EMPL) y Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE), para profundizar en las conclusiones del informe elaborado tras la misión a la provincia de Cádiz.

En un comunicado, Vox ha adelantado que, si Grande-Marlaska acepta la invitación, pedirá explicaciones sobre la retirada previa a la visita de la patrullera implicada en la muerte de dos guardias civiles en febrero de 2024 durante una operación contra el narcotráfico en Barbate, así como sobre la posible retirada de información adicional.

Confederación Española de Policía

La iniciativa de la Eurocámara parte de una petición registrada por la Confederación Española de Policía, que denuncia las condiciones laborales de los agentes y plantea que las agresiones a los cuerpos policiales sean consideradas delitos europeos, lo que implicaría un marco reforzado de protección y persecución penal en toda la Unión Europea.

Tras la visita a Barbate y Algeciras, la Comisión de Peticiones publicó un informe en el que los eurodiputados señalaron que policías, militares, funcionarios de prisiones y agentes de frontera y aduanas deben ser reconocidos como profesiones de «alto riesgo» en toda la UE. También abogaron por que las agresiones contra estos colectivos sean perseguidas como «eurodelitos».

No obstante, el documento no ha sido elevado al pleno del Parlamento Europeo, ya que no constituye una resolución formal, sino unas conclusiones consensuadas por los eurodiputados que participaron en la misión.

La propia Comisión Europea, en un debate celebrado el pasado septiembre, advirtió de que una reforma para ampliar la lista de crímenes considerados delitos europeos sería muy compleja. Recordó que los Tratados solo incluyen delitos especialmente graves —como terrorismo, crimen organizado o narcotráfico— y que todos ellos poseen una dimensión transfronteriza, un componente del que no disponen las agresiones a agentes, dificultando así su encaje jurídico como eurodelito.