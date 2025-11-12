El Gobierno sostiene que el informe emitido por la misión europea sobre la muerte de los guardias civiles en Barbate «está politizado»

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha negado «de manera rotunda» que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya obstruido la investigación sobre la muerte de dos agentes de la Guardia Civil ocurrida el pasado año en Barbate. En una declaración realizada este miércoles, Fernández también expresó su desacuerdo con el informe emitido por la misión europea que visitó España, calificándolo como un documento «politizado».

Según Fernández, la comisión de peticiones del Parlamento Europeo es una entidad de ámbito europeo, por lo que su informe no tiene un contexto específico relacionado con el Campo de Gibraltar, Cádiz ni Andalucía. «El informe se refiere a un asunto más general, con implicaciones que pueden afectar a todos los países miembros de la Unión Europea, ya que se planteó la posibilidad de considerar eurodelito el atentado contra agentes de la autoridad de cualquier estado miembro», explicó el delegado del Gobierno.

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández

El delegado subrayó que la investigación sobre la muerte de los agentes de la Guardia Civil quedó «meridianamente clara» y reiteró que, aunque siempre se puede mejorar, el Gobierno sigue comprometido en mejorar las condiciones de los operativos. «El Gobierno tiene el empeño constante de seguir invirtiendo para garantizar la seguridad de los agentes que operan en esta difícil lucha», apuntó Fernández, destacando que la preservación de la seguridad de los agentes es una prioridad.

Respecto al informe de la misión europea, Fernández señaló que, aunque concluyó con cinco recomendaciones, éstas fueron acompañadas de casi 30 enmiendas, de las cuales solo se aceptaron unas pocas. Además, recordó que el grupo de los socialistas y demócratas europeos no compartía la totalidad del informe emitido, lo que refuerza su visión de que dicho informe está «politizado«.

«Desde mi punto de vista, creo que está politizado, porque se tratan cuestiones que son recomendaciones que, eventualmente, serán elevadas a la Comisión Europea para que los países europeos decidan si toman alguna medida sobre ellas«, manifestó Fernández.

Finalmente, el delegado del Gobierno insistió en el compromiso absoluto del Gobierno de España para actualizar los recursos y medios necesarios para las fuerzas de seguridad que combaten el narcotráfico, a pesar de las controversias surgidas en torno a las recomendaciones del informe europeo.