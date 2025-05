Guardias civiles lamentan que los eurodiputados que visitan Barbate este lunes no se reúnan con ellos

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 25/05/2025 a las 16:22h. Compartir Copiar enlace

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha expresado su sorpresa y su lamento por el hecho de que la misión del Parlamento Europeo que visitará Barbate y Algeciras los días 26 y 27 de mayo no haya contemplado ningún encuentro con representantes de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, como IGC, que agrupan a miles de agentes en todo el país.

La asociación valora positivamente que los eurodiputados vayan a mantener un encuentro con las viudas de los guardias civiles asesinados en Barbate, reunión que fue objeto de debate político, pero que finalmente ha sido incluida en el programa. Sin embargo, lamenta que no se haya considerado incorporar también la voz de los propios agentes, quienes desempeñan su labor diariamente en un entorno de creciente complejidad y riesgo.

«Resulta difícil de entender que, en una visita centrada en la seguridad y las condiciones de trabajo de guardias civiles y policías no se haya previsto escuchar directamente a quienes están sobre el terreno », explica Daniel Fernández, vicepresidente y portavoz nacional de IGC. «La gran Europa de los valores democráticos pierde sus portes si este lunes los eurodiputados del Parlamento Europeo no van a escucharnos y en ese mosaico de lo ocurrido no aparece la realidad de quienes a diario luchamos cara a cara con los narcotraficantes«, añade.

Escuchar todas las voces para entender la realidad

IGC asegura en que un buen diagnóstico de los problemas que afectan a la seguridad en el sur de Europa pasa necesariamente por contar con las aportaciones de quienes viven esa realidad desde dentro. Los guardias civiles conocen de primera mano las fortalezas y debilidades del sistema y pueden ofrecer un punto de vista técnico y operativo valioso para el análisis. «No se trata de buscar confrontación ni de politizar esta visita, sino de sumar y enriquecer el conocimiento de los eurodiputados con experiencias reales. Creemos que aún hay margen para ampliar los contactos previstos y que nuestra aportación sería útil«, señala Fernández.

La asociación espera que futuras misiones o encuentros similares incorporen una mayor representación del personal operativo, así como de sus asociaciones profesionales, cuya labor se orienta a mejorar las condiciones de trabajo y el servicio que la Guardia Civil presta a la ciudadanía. «Confiamos en que esta visita pueda marcar un punto de partida para un diálogo más amplio y abierto entre las instituciones europeas y quienes velamos por la seguridad en una de las fronteras más sensibles del continente«, dice el portavoz de IGC.