Francisco Mena: «El narcotráfico no se combate solo con policías y leyes»

Francisco Mena, presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar, ha lamentado que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya «obviado» en su informe las medidas sociales necesarias para mitigar el «problema estructural» que sufre esta comarca y la provincia de Cádiz a causa del narcotráfico.

Mena ha reconocido que comparte algunas de las conclusiones del informe elaborado por la misión de eurodiputados que en mayo visitó Algeciras y Barbate para analizar la labor de las Fuerzas de Seguridad, especialmente las que reclaman que se considere la suya una «profesión de riesgo» y que las agresiones a agentes se tipifiquen como «eurodelitos».

Sin embargo, ha advertido que el problema del narcotráfico «no se soluciona únicamente con medidas policiales», recordando que la raíz es «mucho más profunda» y está vinculada a la exclusión social y la falta de oportunidades de muchos jóvenes del Campo de Gibraltar y de otros municipios gaditanos. «Eso no se arregla nada más con medidas policiales, eso se lo dije yo a ellos en la reunión que tuvimos», ha señalado Mena, quien se reunió con los eurodiputados durante su visita para trasladarles la visión de las asociaciones y entidades antidroga.

Mena lamenta que los representantes europeos «hayan tenido la oportunidad de incluir la parte social en su informe final», pero no lo hayan hecho. «Hay una parte social que genera el problema, y esa parte es muy importante», ha insistido.

El activista recordó además los episodios de apoyo a narcotraficantes registrados en redes sociales tras la muerte de dos guardias civiles en Barbate, atropellados por una narcolancha, como ejemplo de la distorsión social que provoca la falta de expectativas. «Que haya 100 personas en el puerto de Barbate animando a que la embarcación pase por encima de los agentes no se arregla solo con estas medidas», subrayó.

Francisco Mena ha insistido en que la Comisión Europea debía haber tenido en cuenta la situación de pobreza y desempleo que arrastra la provincia de Cádiz, donde «somos la primera provincia en índices de paro, marginalidad y exclusión social». A su juicio, la cercanía con Marruecos —por donde entra gran parte del hachís que se distribuye en Europa— y la falta de alternativas económicas convierten el problema en un asunto estructural y no solo policial.

Sobre las propuestas incluidas en el informe —como la consideración de profesión de riesgo o la tipificación de las agresiones como eurodelitos—, Mena ha defendido que deben abordarse «en un marco europeo» y bajo una directriz de obligado cumplimiento para los Estados miembro.

Zona de especial singularidad

En este sentido, ha reclamado que el Gobierno reconozca a la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad, un planteamiento que desde las asociaciones antidroga llevan defendiendo desde 2018. «Vamos a seguir insistiendo en esa cuestión, desde el movimiento asociativo y las coordinadoras contra la droga», ha asegurado.

El documento de la Comisión de Peticiones, aprobado este martes con 18 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, no será elevado al pleno del Parlamento Europeo, ya que no se trata de una resolución o posición oficial, sino de un informe de conclusiones elaborado por los eurodiputados que participaron en la misión.