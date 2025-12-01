La Autoridad Portuaria estudia habilitar zonas seguras para pescar tras el cierre de los espigones

La semana al fin termina y decenas de pescadores gaditanos preparan sus aparejos para disfrutar de lo que más les gusta. Sin embargo, los primeros en llegar a los distintos espigones de la Bahía se encuentran con una sorpresa: unos carteles de la Autoridad Portuaria les prohíben el paso. La noticia no tarda en correr. Los grupos de WhatsApp empiezan a echar fuego mientras tratan de entender qué ha ocurrido y por qué se ha tomado esta decisión. Fue entonces, aquel fin de semana del 20 de septiembre, cuando nace la Plataforma Mar Abierto, formada por aficionados y vecinos para luchar por que se reabra un espacio que va más allá de un punto caliente para la pesca: es un patrimonio inmaterial de la Bahía y un lugar de encuentro para familiares y amigos desde hace varias generaciones.

«De buenas a primeras, sin previo aviso, aparece un cartel que advertía que el paso y la pesca recreativa estaban prohibidos», explica Juanma Naranjo, pescador y portavoz de la plataforma, que ha organizado concentraciones para reclamar la apertura de los cuatro espigones clausurados: Elcano (Tabacalera) , Levante, Punta San Felipe y La Puntilla. El cierre coincidió un mes después de que se produjera un accidente mortal en uno de ellos. Un hombre de 48 años perdió la vida mientras ayudaba a su padre a desenganchar el equipo de pesca, a causa del desprendimiento de una de las grandes piedras del espigón situado al fondo del Club Viento de Levante, dentro de una zona que no está gestionada directamente por la Autoridad Portuaria, sino que corresponde a una concesión administrativa del puerto.

El cierre y la prohibición de deambular por los espigones, según señala la APBC, responde a «motivos de seguridad». «Estas construcciones son infraestructuras de protección de las zonas portuarias y se debe salvaguardar su mantenimiento y buen uso», afirman fuentes de la administración portuaria. Ante esta decisión, los pescadores se movilizaron, recogieron más de «3.000 firmas» y solicitaron formalmente una reunión con la Autoridad Portuaria, que respondió rápidamente a su petición y organizó un encuentro para abordar posibles soluciones que fueran satisfactorias para ambas partes.

Los representantes de la Plataforma 'Mar Abierto' salieron «satisfechos» de la reunión. «El balance es bastante positivo y marca un punto de inflexión en la tensa situación que atraviesa nuestro colectivo de aficionados y pescadores recreativos», relata Juanma Naranjo, que asegura que se establecieron «más puntos de encuentro que de desencuentro». Los pescadores recreativos acudieron a la mesa con el técnico de la APBC con documentación sobre «análisis de normativas vigentes en otros puertos», «leyes y reglamentos que benefician la práctica» y también informes relacionados con los «seguros de responsabilidad civil y daños propios».

Por otro lado, la Plataforma 'Mar Abierto' afirma que «existe un expediente en manos de la fiscalía» para esclarecer lo sucedido en el accidente mortal del 23 de agosto tras una supuesta denuncia de la familia de la víctima. Según la versión del colectivo, esta investigación abierta provoca que la «Autoridad Portuaria actúe con la máxima prudencia hasta que se resuelva el procedimiento judicial». En este sentido, fuentes de la APBC consultadas por LA VOZ de Cádiz aseguran que no tienen constancia de esta investigación llevada a cabo por la fiscalía.

La APBC estudia la posibilidad de «habilitar espacios seguros para la pesca»

Ante el cierre de los espigones, la Autoridad Portuaria se comprometió a «estudiar la posibilidad de habilitar zonas seguras para la práctica de la pesca recreativa». «Los espigones no son espacios que reúnan las condiciones de seguridad necesarias para poder pescar, pero sí que puede haber otros, en estudio, que garanticen la seguridad de los usuarios», apuntan estas mismas fuentes de administración, que también pone sobre la mesa la «necesidad de facilitar el otorgamiento de autorizaciones para la práctica de la pesca recreativa».

A la espera de conocer los resultados de los estudios, los representantes de la plataforma solicitaron «celeridad» en la gestión del proceso, dada «la preocupación por las restricciones actuales y sus consecuencias en la ciudadanía». «Hay gente que está en una situación vulnerable y pesca allí para su autoconsumo, jubilados a los que el espigón les da vida o comerciantes locales cuya economía depende directamente de esta práctica», explica Naranjo, quien además pone de relieve los beneficios sociales de una práctica que va más allá de las piezas que se pesquen.

David García es el propietario de 'Sal de Pesca', una tienda especializada en esta actividad que está situada en El Puerto de Santa María. El comerciante lamenta que el cierre de los espigones le afecta de manera «directa», pero será en verano cuando el impacto negativo en las ventas se acentúe, debido a que en las playas está prohibido pescar durante las horas del día. «Con los cierres disminuye la afluencia de pescadores y, en consecuencia, las ventas de artículos básicos como caña, cebo, anzuelo... Sería bastante perjudicial para nosotros porque si los espigones permanecen cerrados, muchos clientes pueden perder el hábito de venir al puerto y buscarán alternativas en otros lugares, lo que repercute negativamente en el comercio local, por desgracia», argumenta.

El propio Boletín Oficial de la Junta de Andalucía recoge la importancia de la pesca marítima recreativa: «Es una actividad que genera riqueza y empleo en las comunidades costeras (...). Al mismo tiempo, constituye una actividad con numerosos beneficios sociales y en materia de salud pública, ya que aumenta la calidad de vida de las personas que la practican, fomenta la interacción entre la juventud y educa a las personas en lo referente al medio ambiente y a la importancia de su sostenibilidad».

Además, el portavoz de los pescadores apuntó un matiz importante: en otros puertos recientemente se ha levantado la prohibición. La Xunta de Galicia permitió la pesca no profesional en 107 de los 122 muelles de titularidad autonómica en 2021, después de 50 años. Eso sí, los pescadores deberán cumplir con los requisitos establecidos, como darse de alta en la sede electrónica de la comunidad autónoma, tener en vigor el seguro de responsabilidad civil y rellenar una declaración jurada en la que se comprometen a cumplir con las normas fijadas en este tipo de instalaciones. «Andalucía 317.000 licencias y Galicia tiene 80.000 nada más. Y Galicia consigue después de 50 años permitir la pesca en los puertos deportivos. Ha liberado casi todos los puertos que estaban cerrados», manifiesta el pescador.

Con los espigones cerrados por un tiempo indeterminado, los paseos, las charlas y las cañas en el habitual punto de encuentro tendrán que mudarse a rincones de la Bahía, mientras la APBC estudia habilitar una zona segura desde la que volver a lanzar el anzuelo y mantener viva una tradición a la que aún le queda mucho carrete.

