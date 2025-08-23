Trágica muerte de un hombre junto al espigón de debajo del puente de la Constitución de Cádiz

Un hombre de entre 40 y 50 años ha fallecido este sábado en la capital gaditana de una manera trágica.

Los tristes hechos han tenido lugar junto al espigón de debajo del puente de la Constitución, conocido como puente de La Pepa o segundo puente.

Al parecer, según testigos presenciales, el hombre estaba pescando cuando se le ha caído encima una piedra de gran tamaño que ha acabado con su vida en el acto.

Hasta el lugar de los hechos se han personado agentes de la Policía Nacional, ambulancia y bomberos. En estos momentos, se espera la llegada de la policía judicial. El suceso ha generado gran expectación.

