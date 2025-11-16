La borrasca Claudia se aleja de Cádiz sin dejar incidencias graves

La borrasca Claudia comienza a alejarse de Cádiz después de que este sábado dejara en toda la provincia de Cádiz lluvias muy intensas. De hecho, el aviso naranja de AEMET había provocado que los Ayuntamientos decretaran el cierre de parques e instalaciones deportivas al aire libre por precaución.

También permanecieron suspendidas las conexiones en catamarán entre Rota y El Puerto de Santa María y Cádiz ya que los fuertes vientos y el intenso oleaje hacían peligrosa la navegación.

A las 17,21 horas de la tarde de este sábado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha declarado el cambio del Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) a la fase de emergencia, en Situación Operativa 1, ante el incremento de incidencias asociadas a las precipitaciones. En Cádiz, los servicios de emergencia han tenido que atender hasta 155 incidencias relacionadas con la lluvia en la provincia. Afortunadamente, ninguna de ellas de gravedad.

Fin de Claudia

Las precipitaciones continuarán hasta este lunes, aunque ya en mucha menor intensidad y sin avisos activos. Será el martes cuando deje de llover esperando un descenso brusco de las temperaturas mínimas para el final de la semana.

