EL TIEMPO

La borrasca Claudia se aleja de Cádiz sin dejar incidencias graves

La tarde del sábado fue el momento de mayor intensidad de precipitaciones con aviso naranja activo

Barbate se cierra a ser refugio de las narcolanchas

La Aemet sube la alerta a naranja en Cádiz por lluvias el fin de semana: estas serán las peores horas

La borrasca Claudia se aleja de Cádiz sin dejar incidencias graves
francis jiménez
Macarena García

Macarena García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La borrasca Claudia comienza a alejarse de Cádiz después de que este sábado dejara en toda la provincia de Cádiz lluvias muy intensas. De hecho, el aviso naranja de AEMET había provocado que los Ayuntamientos decretaran el cierre de parques e instalaciones deportivas al aire libre por precaución.

También permanecieron suspendidas las conexiones en catamarán entre Rota y El Puerto de Santa María y Cádiz ya que los fuertes vientos y el intenso oleaje hacían peligrosa la navegación.

A las 17,21 horas de la tarde de este sábado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha declarado el cambio del Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) a la fase de emergencia, en Situación Operativa 1, ante el incremento de incidencias asociadas a las precipitaciones. En Cádiz, los servicios de emergencia han tenido que atender hasta 155 incidencias relacionadas con la lluvia en la provincia. Afortunadamente, ninguna de ellas de gravedad.

Fin de Claudia

Las precipitaciones continuarán hasta este lunes, aunque ya en mucha menor intensidad y sin avisos activos. Será el martes cuando deje de llover esperando un descenso brusco de las temperaturas mínimas para el final de la semana.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app