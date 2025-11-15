NARCOTRÁFICO

Barbate se cierra a ser refugio de las narcolanchas

El puerto barbateño permaneció cerrado cerrado durante la noche del jueves, primera del temporal, para evitar que las narcolanchas entraran a protegerse

Salvamento Marítimo retoma la búsqueda de los tres tripulantes caídos de una narcolancha

Narcolancha vista desde Barbate
Narcolancha vista desde Barbate L.V.
Macarena García

El 9 de febrero de 2024 es una fecha marcada en negro en la historia de la lucha contra el narcotráfico en la provincia. Precisamente, el temporal de aquel día obligó a las narcolanchas presentes en la zona a buscar un refugio seguro en el puerto de Barbate. Una de esas embarcaciones fue la que, poco después, embistió a la zódiac de la Guardia Civil causando la muerte de dos de los agentes que iban a bordo.

Precisamente por eso, ante la llegada de la borrasca Claudia, el puerto permaneció cerrado para evitar que los narcos buscaran abrigo en él y que nadie pudiera acercarles víveres o ropa seca durante la primera noche del temporal en la que las lluvias, el viento, y el fuerte oleaje fueron protagonistas, haciendo prácticamente imposible la navegación.

Aunque durante la mañana volvió a abrirse a la entrada y salida de embarcaciones, el fuerte dispositivo policial está sirviendo para que las narcolanchas permanezcan en las proximidades, y a plena vista pero sin llegar a adentrarse por la bocana portuaria, tal y como han denunciado los sindicatos de Guardia Civil y como han publicado usuarios en sus redes sociales

Búsqueda en Cádiz

Las noches de temporal están dejando imágenes relacionadas con el narcotráfico por todo el litoral gaditano. El pasado viernes amanecía una neumática varada en la playa de Santa María del Mar en Cádiz y Salvamento Marítimo busca a tres tripulantes que se lanzaron al mar después de que un cuarto que logró llegar a tierra diera el aviso de su desaparición.

