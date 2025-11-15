SUCESOS

Salvamento Marítimo retoma la búsqueda de los tres tripulantes caídos de una narcolancha

La embarcación apareció varada en la playa de Santa María del Mar y un cuarto tripulante dio el aviso de la desaparición de sus compañeros tras caer al mar

La borrasca Claudia arrincona al narco: aparece una neumática abandonada en la playa Victoria de Cádiz

Narcolancha abandonada en Santa María del Mar
Narcolancha abandonada en Santa María del Mar
Macarena García

Macarena García

Tras suspenderlo en la noche del viernes por falta de visibilidad y condiciones climatológicas adversas, Salvamento Marítimo ha retomado este sábado el operativo para localizar a tres personas que cayeron al mar el jueves por la noche desde una narcolancha en aguas de la costa de Cádiz.

La previsión por la que se espera una mejora de las condiciones metorológicas, permitirá retomar las labores con helicóptero y la salvamar 'Suhail'.

Aviso recibido el jueves

El primer aviso por la caída al mar de estos tres náufrago se recibió sobre las 22,00 horas de este pasado jueves, siendo un cuarto tripulante de la embarcación neumática el que había advertido de la situación.

Rápidamente, Salvamento movilizó a la salvamar 'Suhail' para tratar de localizar a los náufragos, que habrían caído al mar a unas 2,3 millas al sureste del Castillo de San Sebastián, en Cádiz.

La embarcación en la que viajaban estas personas apareció en la mañana de este viernes, 14 de noviembre, en una playa de la capital, sin que por el momento se tenga un resultado positivo en esta búsqueda.

