La Aemet sube la alerta a naranja en Cádiz por lluvias el fin de semana: estas serán las peores horas

La borrasca Claudia está dejando huella en la provincia de Cádiz con fuertes vientos y lluvias. Sin embargo, aún continuará durante unos días y este sábado podría esperarse lo peor en cuanto a precipitaciones.

Durante la jornada de este viernes ha permanecido activo aviso amarillo por lluvia y viento y así continuará hasta las 16:00 horas de este sábado, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) elevará este aviso a naranja en toda la provincia con hasta 30 mm de agua acumulados en tan solo una hora.

Igualmente, hay aviso amarillo por viento, con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora y por tormentas, sin que se descarte la posibilidad de formación de algún tornado.

Según el pronóstico, el peor momento sería entre las 20:00 y las 21:00 horas, quedando desactivados todos los avisos a partir de medianoche.

Lluvia sin avisos para el domingo

El domingo continuarán las precipitaciones, aunque no habrá avisos activos en la provincia gaditana. Para el lunes se espera que Claudia deje sus últimas precipitaciones en Cádiz y regrese la estabilidad a partir del martes.