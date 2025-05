Sportech City Cádiz, un proyecto en 'stand-by'

Hace apenas un mes que se conocía oficialmente que Javier Sánchez Rojas no se presentaba a la reelección y dejaba la presidencia de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) después de doce años de liderazgo. «Concluyo una etapa de 39 años al servicio de la CEC», anunciaba.

El comité ejecutivo y la junta directiva respaldaban de manera unánime la candidatura de José Andrés Santos, relevo de Javier Sánchez Rojas.

Eso sí, Sánchez Rojas es el presidente no ejecutivo de Sport City Cádiz, sociedad encargada de desarrollar el proyecto Sportech City. El empresario jerezano fue elegido para liderar el proyecto de esta sociedad, cuya intención es promover la ciudad deportiva tecnológica del Cádiz CF.

Sobre eso ha hablado Sánchez Rojas en los micrófonos de 'Radio Cádiz - Cadena Ser'. Y sus declaraciones no han sido especialmente positivas en este sentido. «Ha habido una situación que no depende de las circunstancias mercantiles y administrativas, y es que el club bajó a Segunda. Eso también hace reorientar y reprogramar. Se está revisando, se está reposicionando y hay varias opciones, pero hasta ahora es una pérdida de oportunidad», ha señalado el presidente no ejecutivo de Sport City Cádiz. Por tanto, la iniciativa no está desestimada, pero sí paralizada.

En la entrevista también ha lamentado la falta de diálogo para avanzar en un proyecto que en la actualidad se encuentra «en punto muerto». Buena prueba de ello es que Sánchez Rojas ha señalado que el diálogo ha sido más fluido con altos cargos de la administración implicada en Madrid que en Cádiz. También ha advertido que ese tipo de frenos hace que la Bahía de Cádiz pierda competitividad.

Continuas trabas

Sportech fue presentado por el CádizCF en el marco del plan de impulso de LaLiga para los suelos de Delphi en Puerto Real. Ahí incluía un centro de eventos con capacidad para acoger a hasta 35.000 personas, tal y como fue presentado en su momento. Se trataba de un proyecto elaborado en colaboración con la consultora KPMG y que recogía la entrada en servicio de un centro multidisciplinar para eventos durante los 365 días del año.

Acto de presentación del proyecto Sportech City Cádiz. ANTONIO VÁZQUEZ

Sin embargo, el escenario elegido no ha resultado viable, pues sobre los suelos de Delphi pesa un proceso de expropiación iniciado por Puertos del Estado para ampliar el muelle de la Cabezuela. Esto provocó la compra de una parcela alternativa en las inmediaciones de la Sierra de San Cristóbal, en El Puerto de Santa María.