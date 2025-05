«La reducción de la jornada laboral traerá perjuicios a las pymes»

Si esperados han sido los discursos del presidente saliente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, y de su nuevo líder, José Andrés Santos, también lo han sido los que han pronunciado el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara. El primero ha tenido unas palabras muy emotivas y de reconocimiento para la Guardia Civil y ha destacado que lo ocurrido en Barbate en febrero de 2024, con dos agentes muertos, no puede volver a suceder. En este sentido ha pedido al Gobierno más medios para que puedan realizar su trabajo.

En materia empresarial, Garamendi ha señalado que todos estamos con el artículo 7 de la Constitución Española: «Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley». En este sentido, ha destacado la necesidad de la defensa de la unidad de España y de la Corona. En su opinión «son principios que a veces quedan en el aire y hay que recordar con insistencia en los tiempos que corren».

Garamendi ha hablado también de igualdad en los territorios, «pero es difícil hablar de competitividad cuando no se tienen los recursos o las infraestructuras que tienen otros».

Sobre la aprobación por parte del Gobierno de España de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, Garamendi ha señalado que es una decisión bilateral entre Gobierno y sindicatos donde la patronal ha quedado en fuera de juego. No ha existido el diálogo social. Según Garamendi esta medida es un perjuicio para las pymes, es una decisión muy costosa y, además, no generará más empleo. En su opinión, el Gobierno no ha tenido en cuenta la negociación colectiva.

Por su pate, el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, se ha mostrado a favor de las reivindicaciones en materia de infraestructuras tanto de Javier Sánchez Rojas como de José Andrés Santos, ya que «ambos han alzado la voz para reclamar todos los proyectos pendientes». En su opinión, no pueden existir silencios ni verdades a medias.