Dorada, pargo, urta o borriquete... las especies de Cádiz que habrá que registrar en la nueva normativa de pesca recreativa

La nueva normativa sobre pesca recreativa y la forma y el número de capturas que se limitan está a punto de entrar en vigor desde que se aprobara recientemente. Y uno de los territorios más afectados será evidentemente Cádiz donde este tipo de pesca está muy arraigada.

De esta forma lo explica el mismo reglamento que ya se puede leer en el BOJA. «El auge de la pesca de recreo en las costas andaluzas, el marco espacial donde se desarrolla, que es el mismo marco que ocupa la pesca marítima profesional, y la necesidad cada vez mayor de incidir en la conservación de los recursos pesqueros y del patrimonio natural marino hacen del todo necesaria una nueva regulación y ordenación normativa que equilibre los distintos intereses en juego, preserve la conservación y protección de nuestros recursos pesqueros y promueva el legítimo esparcimiento de las personas aficionadas a la pesca», explica el contenido.

Así pues, la pesca recreativa debe regularse de modo compatible con los objetivos y normas de la Política Pesquera Común, estableciendo los principios de gestión y las mejores prácticas que garanticen la conservación y el desarrollo de los recursos pesqueros, minimizando a su vez los posibles conflictos entre la pesca profesional y la pesca recreativa a fin de que la explotación combinada de ambas sea sostenible medioambiental, económica y socialmente y fomentando a su vez el ocio para las personas que la practiquen.

Auge de la pesca recreativa en Andalucía

Según explica la misma norma, en la elaboración de esta disposición se han tenido en cuenta diversos aspectos fundamentales. Así, se ha contemplado la repercusión que la pesca recreativa tiene de cara al turismo y su consideración como uno de los factores más influyentes en la economía de esta comunidad autónoma.

Se ha tenido en cuenta además del límite de recursos el impacto que esta pesca tiene en el turismo

Por otro lado, la norma lo fundamenta en el incremento que ha experimentado esta actividad y su consiguiente influencia sobre los recursos pesqueros, recursos públicos y limitados que en la mayoría de las ocasiones son explotados por la actividad de pesca profesional, la cual se encuentra sometida a medidas de gestión y conservación para una explotación sostenible y duradera en el tiempo.

Esa coincidencia hace que por una parte, dada la finalidad lúdica de la pesca recreativa se excluya de la misma cualquier actividad comercial directa o indirecta de las capturas obtenidas y por otra se establezca la obligación de declarar todas las capturas obtenidas mediante la pesca recreativa de aquellas especies consideradas objetivo para la citada actividad, a fin de obtener la mejor recopilación de datos de capturas que permitan gestionar y conservar los recursos pesqueros a largo plazo.

Una de las nuevas obligaciones para quienes quieran hacer pesca recreativa es registrar algunas de las especies que pesquen si éstas están dentro del listado que la norma ha establecido así. En los próximos días, el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación activará la aplicación móvil obligatoria PescaREC para comunicar capturas. El procedimiento será:

PescaREC funcionamiento: 1 Descarga la app oficial. 2 Registrarse en ella con DNI y número de licencia en vigor. 3 Cada salida al mar, el pescador debe indicar en ella zona, hora de actividad y capturas. 4 La declaración debe hacerla el mismo día. Esta comunicación es obligatoria para las especies declarables.

Especies en el Golfo de Cádiz que hay que registrar

Entre el listado de capturas que se pescan de manera habitual en el Golfo de Cádiz hay algunas muy populares que piden dicho trámite. Estas son entre otras la dorada, la urta, la lubina, el sargo, la mojarra, el borriquete o la lisa. Además de otras que puede ver en este listado:

Debes registrar Dorada (Sparus aurata) — Código FAO: SBG

Lubina / Robalo (Dicentrarchus labrax) — Código FAO: BSS

Sargos (Diplodus spp) — Código FAO: SRG

Baila (Dicentrarchus punctatus) — Código FAO: SPU

Pargo (Pagrus pagrus) — Código FAO: RPG

Herrera (Lithognathus mormynus) — Código FAO: SSB

Urta (Pagrus auriga) — Código FAO: REA

Mojarra (Diplodus vulgaris) — Código FAO: CTB

Breca (Pagellus erythrinus) — Código FAO: PAC

Chova / Anjova (Pomatomus saltatrix) — Código FAO: BLU

Roncaor (Pomadasys incisus) — Código FAO: BGR

Dentón común (Dentex spp) — Código FAO: BON

Palometa roja (Beryx decadactylus) — Código FAO: ALF

Lisas (Liza spp) — Código FAO: MUF

Borriquete (Plectorhinchus mediterraneus) — Código FAO: GBR

Listado (Katsuwonus pelamis) — Código FAO: SKJ

Calamar (Loligo vulgaris) — Código FAO: SQR

Sepia / Jibia / Choco (Sepia officinalis) — Código FAO: CTC

Congrio (Conger conger) — Código FAO: COE

Musola (Mustelus mustelus) — Código FAO: SMD

Corvina negra (Pseudotolithus senegalensis) — Código FAO: CKL

Chopa (Spondiyosoma cantharus) — Código FAO: BRB

Barracuda / Espetón (Sphyraena sphyraena) — Código FAO: BAR

Galán / Raor (Xyrichtys novacula) — Código FAO: XYN

Bacoreta (Euthynnus alletteratus) — Código FAO: LTA

Falso abadejo (Epinephelus alexandrinus) — Código FAO: GPX

Oblada (Sparus melanurus) — Código FAO: SBS

Pámpano (Stromateus fiatola) — Código FAO: BLB

Boga (Boops boops) — Código FAO: BOG

Melva (Auxius rochei) — Código FAO: BLT

Capturas que habrá que registrar en la nueva normativa de la pesca recreativa en Andalucía. la voz

Además de qué tipo de capturas cuyo registro es obligado, continúa vigente la legislación respecto a las tallas mínimas. En este sentido el BOJA también lo especifica. En el ejercicio de la pesca recreativa se respetará, en todo caso, las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación establecidas en el Reglamento (UE) 2019/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas, u otra normativa aplicable, así como las demás prescripciones técnicas que regulan su normativa específica ya sea comunitaria, nacional o autonómica.

Otras normas a tener en cuenta

1. En todo caso, no se podrá capturar, retener, desembarcar ni transportar aquellas especies cuya pesquería haya sido prohibida o vedada. Si accidentalmente se capturase alguna de ellas deberá ser devuelta inmediatamente al mar.

En todo momento deben estar presentes todas las personas titulares de las licencias de pesca recreativa que justifiquen el volumen de capturas presente a bordo, en muelle, en vehículo o cualquier otro medio o establecimiento.

2. Independientemente de la duración de la actividad pesquera, en ningún caso podrá retenerse por licencia un volumen de capturas que exceda del tope establecido para un día.

3. Cuando el número de licencias de pesca recreativa a bordo de una embarcación sea superior a cinco, no podrá superarse el máximo total de 25 kilos por día respecto de las especies autorizadas, no computándose para su cálculo el peso de una de las capturas.

4. En relación con las especies de protección diferenciada el tope máximo de capturas diarias permitidas por licencia será el que esté establecido en la normativa estatal.