Prohibida la pesca de coquinas en el Golfo de Cádiz

La Dirección General de Pesca, Acuicultura y Economía Azul ha decretado el cierre de la pesquería de coquina (Donax trunculus) en todas las zonas de producción del golfo de Cádiz, debido a la falta de recurso existente y como medida de protección a «los numerosos reclutas hallados».

En los informes de seguimiento científico elaborados por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), se constata que la situación del recurso se ha encontrado «debajo de los umbrales de rendimiento medio de captura» durante todo el año, «fuera de los límites biológicos seguros, siendo la tendencia negativa».

No obstante, los últimos informes científicos recibidos arrojan el dato positivo de «un importante aumento del reclutamiento, lo que hace necesario, más si cabe, un cierre de la pesquería, tanto por la falta de recurso existente, como para proteger a los numerosos reclutas«.

Por ello, desde la Consejería se ha procedido el cierre de la pesquería de coquina (Donax trunculus) en todas las zonas de producción del golfo de Cádiz, «por escasez de recurso», que entró en vigor desde el pasado 10 de noviembre, con ello se prohíbe el ejercicio de la actividad a los mariscadores profesionales a pie autorizados para la captura de dicha especie por «causa de fuerza mayor a los efectos que proceda» y se mantiene la prohibición de captura de esta especie a los rastros remolcados.

Asimismo, se prohíbe la captura, mantener a bordo, trasbordar, desembarcar y comercializar la especie coquina (Donax trunculus) procedente de las zonas de producción del golfo de Cádiz. Por ello, los ejemplares de esta especie capturados de forma accidental deberán ser devueltos inmediatamente al mar.

