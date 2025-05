El Cádiz CF abre la puerta al uso industrial del suelo de Delphi

El cambio de rumbo que ha sufrido el proyecto deportivo del Cádiz CF en Puerto Real abre la puerta a la expansión del suelo industrial en el corazón de la Bahía. La dirección del club ha optado finalmente por llevarse la ciudad deportiva (Sportech City) y el estadio que planteaba sobre los antiguos terrenos de Delphi, en puerto Real, al polígono de Las Salinas, en El Puerto. Este movimiento vuelve a poner la ficha en la casilla de salida y a dejar el suelo de Delphi para uso industrial, como así lo han reclamado tanto el Puerto de Cádiz como la Zona Franca.

Con el traslado del proyecto deportivo al polígono portuense se cierran más de tres años de enfrentamientos entre el Cádiz CF y el Puerto de Cádiz, que desde el primer momento advirtió que sobre esos terrenos pesaba una orden de expropiación forzosa para poder expandir la actividad portuaria de La Cabezuela.

La expropiación aún no se ha hecho efectiva, lo que significa que el Cádiz es propietario, de momento, de esta parcela de suelo que sigue como suelo industrial el PGOU de Puerto Real.

Los propietarios del club amarillo ya cuentan con operadores logísticos interesados en los terrenos

Fuentes del Cádiz CF han adelantado a LA VOZ que el terreno de Delphi, comprado por el Club a principios de 2022 por un importe de 2,5 millones de euros, «ha entrado en una nueva fase de negociación». En este caso se trata de una negociación para darle uso industrial e incorporarlo al proyecto Lógica, que consiste en la creación en esa misma zona del extrarradio de Puerto Real del tercer parque industrial y tecnológico de Andalucía.

El Cádiz baraja ahora dos opciones para el suelo de Delphi: alquiler o venta. Todo apunta a que será una venta y, en este sentido, las mismas fuentes han adelantado que ya cuentan con operadores logísticos interesados en este suelo.

Un proyecto ambicioso

Cabe recordar que el Cádiz CF presentó el 18 de octubre de 2023 su proyecto deportivo para levantar en el suelo de Delphi un estadio y una ciudad deportiva de alto nivel. El complejo se bautizó entonces con el nombre de Sportech City. Lo hizo acompañado de las primeras autoridades políticas de la provincia y bajo el apadrinamiento de Javier Tebas, presidente de LaLiga. Este proyecto se basaba en un Centro de Eventos que pretendía estar en funcionamiento los 365 días del año, que generaría más de 4.000 empleos durante su fase de construcción y, después, unos 2.900 empleos.

La Sportech City del Cádiz o Ciudad del Deporte contaría con tres entornos diferentes y con hasta ocho espacios clave que estarían interrelacionados entre ellos, tanto en sus objetivos como en sus infraestructuras multifuncionales. No obstante, el gran atractivo, cómo no, se lo llevaba el Centro de Eventos, epicentro del Entorno Social de la ciudad tecnológica del deporte. No se trataba del nuevo estadio del Cádiz. Desde el club aclararon el día de la presentación su deseo de no abandonar la ciudad de Cádiz. Este gran proyecto deportivo se traslada ahora al polígono de Las Salinas, en El Puerto de Santa María. La localización es perfecta porque se encuentra bien comunicado y a tiro de piedra de Jerez y de la Ap-4.

No hay que olvidar que el proyecto del Cádiz CF se encontró nada más arrancar con una importante piedra en el camino. Ese obstáculo insalvable era la orden de expropiación forzosa por parte de Puertos del Estado que pesaba sobre el suelo de Delphi y que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) defendía para expandir la zona industrial del Bajo de la Cabezuela.

El Cádiz CF interpuso un recurso en la Audiencia Nacional contra ese proceso expropiatorio y, por otro, se dieron pasos firmes en la posibilidad de lograr un acuerdo con las administraciones para avalar este proyecto deportivo.

El Cádiz compró en 2022 el solar de Delphi por 2,5 millones de euros. Esa maniobra llevó a la Autoridad Portuaria a aclarar que ese suelo ya estaba comprometido y sobre los terrenos pesaban una orden de expropiación forzosa. El Cádiz siguió adelante y limpió completamente el terreno.

Sin embargo, la iniciativa deportiva de la dirección del Cádiz chocó directamente con los intereses de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), que cinco años antes había puesto sus ojos en los terrenos de Delphi para poder ampliar el polígono de La Cabezuela.

El Club insiste en que la falta de diálogo ha sido la que ha forzado el traslado del proyecto de Puerto Real a El Puerto y ahora toca definir qué industrias ocuparán el suelo de la antigua Delphi.