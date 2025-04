Del hartazgo a la indiferencia (Previa)

Un partido más y un suplicio menos. Más o menos así debe contar el Cádiz CF sus encuentros en la recta final de una temporada que deja un mal sabor de boca al cadismo desde el principio hasta el final.

Con la permanencia en LaLiga Hypermotion un poco más cerca gracias al empate en Burgos y, sobre todo, al nuevo tropiezo del Eldense, el Cádiz CF afronta su próxima cita ante el Sporting este viernes a las 20.30 horas en tierras gaditanas.

Una cita que podría haber sido a vida o muerte si los de abajo hubiesen apretado un poco más. No ha sido así y la salvación parece no estar demasiado lejos para gaditanos y gijoneses. Es lo que toca y con esa simpleza habrá que conformarse. ¡Qué remedio!

A fin de cuentas, ya ha asegurado Víctor Chust que el objetivo desde el inicio eran los 50 puntos. O al menos eso le dijeron al valenciano.

Prevista hay una manifestación de protesta por la actual situación del club, pero de un tiempo a esta parte la actitud del cadismo es de indiferencia, que llegado el caso es peor que el hartazgo. Una indiferencia que hará el Cádiz -Sporting sea un partido sin demasiada chicha.

Con las visitas de varios jugadores a Hacienda y la rumorología del próximo mercado de fichajes sobre la mesa, poco o nada se ha ido contando de la visita del Sporting a La Tacita de Plata. Un Sporting que ha podido evitar la amenaza del descenso gracias a la reacción de otro Garitano, Asier, que llegó al banquillo en sustitución de Rubén Albés hace un par de semanas y lo ha ganado todo. Seis de seis en puntos.

El nuevo entrenador del Sporting, que en su día jugó en el Cádiz CF, ha reactivado a los rojiblancos como el otro Garitano, Gaizka, hizo reaccionar a los amarillos para evitar la quema, aunque la mecha se ha acabado disipando.

En busca del mejor final posible

«Hemos perdido contundencia en las últimas semanas», admitía el entrenador del Cádiz CF en la previa de la cita liguera. «El partido ante el Sporting es muy importante para nosotros. Veo al equipo fuerte porque nos jugamos la permanencia ante un rival directo y lo haremos en casa», apostillaba.

Gaizka Garitano, que tiene una temporada más de contrato con el Cádiz CF, sabe que no sólo se trata de salvarse. También hay que acabar el curso de la mejor manera posible para empezar el siguiente ejercicio sin cargas y con ilusión. El Cádiz CF se juega su futuro y el técnico vasco también. «Me gustaría empezar un proyecto mío en el Cádiz CF y cambiar cosas», puntualizaba.

Pero antes de empezar un nuevo reto se tiene que cerrar el trabajo presente. Para ello Gaizka Garitano se queda sin Fede San Emeterio y el uruguayo Brian Ocampo, que iba a ser titular en El Plantío y se lesionó en el calentamiento. Tampoco puede contar con el exsportinguista Luis Hernández, quien no se ha estrenado todavía.

Quien sí vuelve a la convocatoria es Carlos Fernández. Eso sí, no parece que el delantero sevillano vaya a formar parte de un once titular en el que no se esperan demasiados cambios. Al menos desde la medular hacia atrás. Si alguna modificación llega podría ser en la banda izquierda o la mediapunta. Y tampoco queda demasiado claro.

Ontiveros, por su parte, estará convocado aunque sigue sin estar a pleno rendimiento. Ni lo estará en lo que queda de temporada.

La vuelta de un excadista

En su regreso a Cádiz, donde estuvo hace tres décadas, Asier Garitano quiere dejar sellada la permanencia en la categoría de plata. Al mismo tiempo valora el papel de su paisano (con quien comparte apellido) en el banquillo del Cádiz CF. «Tiene mucho mérito lo que ha hecho Gaizka Garitano en el Cádiz CF. Desde su llegada al banquillo es el séptimo mejor equipo de la categoría», afirma.

El Sporting llegará a La Tacita de Plata sin el recién lesionado Guille Rosas, lateral que se queda fuera por una contractura muscular. Se une en el capítulo de bajas a Curbelo, Caicedo, Dotor, Bernal y Gaspar Campos. Este último fue el autor de uno de los goles de la victoria del Sporting ante el Cádiz CF en El Molinón en la primera vuelta (2-0).

Cádiz CF - Sporting LaLiga Hypermotion. 37ª Jornada Cádiz CF: David Gil - Iza, Víctor Chust, Kovacevic, Mario Climent - Álex, Rubén Alcaraz - Sobrino, Melendo, De la Rosa - y Chris Ramos.

David Gil - Iza, Víctor Chust, Kovacevic, Mario Climent - Álex, Rubén Alcaraz - Sobrino, Melendo, De la Rosa - y Chris Ramos. Sporting: Rubén Yáñez - Kevin Vázquez, Maras, Róber Pier, Cote - Nacho Méndez, Olaetxea - Gelabert, Serrano, Dubasin - y Juan Otero.

Rubén Yáñez - Kevin Vázquez, Maras, Róber Pier, Cote - Nacho Méndez, Olaetxea - Gelabert, Serrano, Dubasin - y Juan Otero. Hora: 20. 30 (LaLiga TV Hypermotion).

20. 30 (LaLiga TV Hypermotion). Árbitros: Ávalos Barrera, del comité catalán, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará Cid Camacho, árbitro adscrito al comité castellano - leonés.

Ávalos Barrera, del comité catalán, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará Cid Camacho, árbitro adscrito al comité castellano - leonés. Estadio: Antiguo Carranza.

Y así, sin más, llega otro encuentro más en el triste transitar del Cádiz CF por la categoría de plata del balompié nacional. Una temporada demasiado insulsa y eterna a la que le queda más de un mes de competición. Y encima hay que dar las gracias porque pudo ser mucho peor.