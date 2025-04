Alineaciones oficiales del Cádiz - Sporting de La Liga Hypermotion 2024-2025 hoy: onces y banquillo de suplentes

Sobrino, autor de un gol en Burgos la semana pasada, no es titular ante el Sporting.

Con las bajas de Luis Hernández, Fede San Emeterio, Brian Ocampo y Mwepu afronta el Cádiz CF un nuevo encuentro liguero en su estadio, ahora ante el Sporting (20.30 horas). Dos adversarios directos en la lucha por la permanencia que ambos ya tienen muy cerca.

Con Carlos Fernández de nuevo disponible y Ontiveros en la lista de convocados, aunque entre algodones como en las últimas semanas, Gaizka Garitano apuesta por no tocar mucho el once titular del Cádiz CF frente al equipo asturiano. El primero no juega de inicio, pero el segundo sí.

Hasta cuatro cambios hace Gaizka Garitano. Algunos sorprendentes como las entradas de Zaldua, Fali y Roger Martí, goleador en El Plantío, en lugar de Iza, Víctor Chust y Sobrino, inesperada baja. Asimismo, Ontiveros entra de inicio por De la Rosa.

La apuesta del entrenador vasco del Cádiz CF para esta cita liguera ante el Sporting es la formada por los siguientes jugadores: David Gil; Zaldua, Fali, Kovacevic, Mario Climent; Álex, Rubén Alcaraz; Ontiveros, Melendo; Roger Martí y Chris Ramos. Una apuesta con dos delanteros.

Como suplentes estarán Caro (portero suplente), Iza, Víctor Chust, Iker Recio, Matos, Moussa Diakité, Gonzalo Escalante, Sobrino, De la Rosa y Carlos Fernández.

Bajas obligadas en el Sporting

Asier Garitano se ha presentado en Cádiz con las bajas de Guille Rosas, Curbelo, Caicedo, Dotor, Bernal y Gaspar Campos.

Con estas ausencias, el entrenador vasco del Sporting ha optado por alinear desde el principio en tierras gaditanas a Rubén Yáñez; Kevin Vázquez, Maras, Róber Pier, Cote; Nacho Martín, Olaetxea; Nico Serrano, Gelabert, Dubasin; y Juan Otero. El once esperado.

En el banquillo se quedan C. J. Sánchez (portero suplente), Diego Sánchez, Iker, Pablo García, Nacho Méndez, Amadou, Kembo, Oyón, Mbemba, Aarón, Queipo y Victor Campuzano.