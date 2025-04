Roger Martí, satisfecho: «El punto nos ayuda a ganar en confianza»

No será porque Gaizka Garitano no le ha ofrecido oportunidades, pero no ha sido hasta la fría noche en El Plantío cuando Roger Martí ha decidido responder con goles. Al menos, con uno que le permite al Cádiz CF poner fin a la racha de derrotas y aumentar un poco la ventaja sobre el descenso. El de Torrent actuó como un auténtico delantero, recordando a aquel que maravilló durante tantas temporadas en el Ciutat de València. Esas imágenes quedan lejos, y el revólver del pistolero parece contar cada jornada con menos balas en la recámara. Pero alguna queda, y el valenciano decidió usarla en Burgos para empatar la contienda y anotar su gol número cien como profesional.

«Contento por volver a sumar un gol y porque hemos rescatado un punto en un partido que se había puesto complicado. Es un punto que nos ayuda a ganar en confianza porque no es un campo fácil y a distanciarnos, un poco, de la zona de abajo, que es lo que nos preocupa«, reconocía Roger Martí tras el partido en los medios oficiales del Cádiz CF.

El de Torrent admitía que el estado del terreno de juego fue determinante, pero destacaba la resiliencia de un equipo que pudo perder y acabó empatando en el tramo final del choque. «No era un partido fácil, el campo estaba muy mojado. El equipo ha sabido aguantar hasta el final y reponernos. El punto es bueno«, finalizaba.

