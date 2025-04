«Hemos perdido contundencia en las útimas semanas»

Gaizka Garitano desgrana cómo está el equipo y el vestuario antes de recibir este viernes al Sporting en Carranza. «Ahora mismo es cuándo mejor tiene que estar el ánimo. El partido de mañana es muy importante para nosotros. Veo al equipo fuerte porque nos la jugamos ante un rival directo y lo haremos en casa. Tenemso que concienciarnos mucho de cara a ese partido teniendo el ánimo y el espíritu».

Sobre la imagen de la semana y del año, jugadores del Cádiz en Hacienda, el entrenador le quita importancia. «Son cosas rutinarias que pasan en otros equipos también y es algo normal».

Ante el Sporting, el míster cadista espera que su equipo dé el do de pecho. «Tenemos que sacar el partido adelante en casa y ante nuestra gente. Estoy muy motivado, sería un error que por motivación no superáramos esta situación. Tenemos que competir al máximo para sacar los partidos adelante. No me va a pillar por un tema de falta de motivación y estar atentos. Queda mucho para acabar la competición y tenemos que acabar bien saliendo de esta situación«.

No olvida Garitano que su equipo va a peor en las últimas semanas. «Hemos perdido contundencia atrás en las últimas semanas. Cuando llegamos estuvímos muy bien y eso nos hizo ganar partidos. En Burgos estuvimos blandos en situaciones que son fáciles de solventar. El gol del Elche puedes hacer poco pero los tantos en Burgos son totalmente evitables».

Cuestionado por Brian Ocampo, el entrenador aún tiene esperanzas en recuperarlo para la causa. «Brian tiene algunos problemas físicos y anímicos. En momentos clave se nos cae por molestias. Él quiere jugar, es un jugador al que echamos de menos porque es un futbolista que puede ser diferencial en acciones puntuales. No está teniendo continuidad. Es un futbolista que podemos echar de menos y que de momento no puede estar«.

«Dependiendo de lo que queramos en cada partido hacemos un doble pivote distinto o no. Álex y Alcaraz hacen jugar al equipo también con su pausa. Es algo que me gusta mucho pero no podemos perder contundencia defensiva», concluye en referencia al centro del campo.