Lo mejor para el Cádiz CF es que acabe ya la temporada (2-2)

Un gol de Roger Martí en los últimos minutos evitó otra catástrofe. La enésima de esta temporada. El 'Pistolero de Torrent' volvió en apuntar con acierto y lo hizo cuando nadie lo esperaba, cuando su equipo estaba dando otro recital de despropósitos y seguía empeñado en complicarse la vida.

En Burgos volvió a dejar claro el Cádiz CF que lo mejor es que acabe ya la temporada. El punto sacado fue lo más positivo de una noche tan lluviosa como desesperante por momentos. Y no es que no lo intentase el Cádiz CF, es que este Cádiz CF da para lo que da.

Menos mal que el excadista Álvaro Giménez y el Racing de Ferrol echaron un cable al equipo gaditano al ganar al Eldense. Ese triunfo y la goleada del Levante al Zaragoza tranquilizaron a un cadismo que ya estaba de los nervios después de los triunfos del renacido Sporting (próximo adversario en tierras gaditanas) y el Castellón.

Con ese punto de mayor tranquilidad saltaba el Cádiz CF al frío y lluvioso césped de El Plantío. Lo hacía sin nada que tocar atrás, pero con tres modificaciones (que se quedaron en dos) del centro del campo hacia arriba. Por una parte, Álex retrasaba líneas y mandaba a Moussa Diakité a la suplencia. Por otro lado, De la Rosa, Melendo y Brian Ocampo se convertían en escuderos de Chris Ramos en el ataque.

Ontiveros, tocado desde hace semanas, no pudo saltar de inicio y Gaizka Garitano dejaba en el banquillo a Sobrino (o eso pretendía). Si las entradas de Melendo y De la Rosa podían ser esperadas, la gran sorpresa era ver como titular a Brian Ocampo.

El cambio obligado sale bien

Pero poco duró esa sorpresa. Ni había empezado la cita cuando el técnico vasco tuvo que cambiar el paso porque Brian Ocampo tenía molestias musculares en el calentamiento y dejaba su puesto a Sobrino, que en principio iba a ser suplente. Lo del futbolista uruguayo es de película...

Después de unos primeros compases de reconocimiento, el Burgos se empeñó en atacar por la banda izquierda del Cádiz CF. Así llegó el primer aviso de David González, que atajó David Gil.

Más clara todavía fue la ocasión que tuvo Fer Niño. El excanterano cadista se plantó en el mano a mano ante el guardameta madrileño y envió el cuero alto y a la grada. La oportunidad se generó con un sencillo pase a la espalda de la defensa que cogió despistada a la zaga gaditana. Un centro de la retaguardia bastante impreciso, con Víctor Chust transmitiendo demasiada intranquilidad.

No fue hasta el minuto 22 cuando el Cádiz CF se dejó notar de verdad por las inmediaciones del área de Ander Cantero. Mario Climent y De la Rosa aparecieron por la izquierda, pero el Burgos sofocó el peligro. Y reaccionó con otro aviso que se le fue fuera por poco a David González. Esta vez con un remate de cabeza.

Por no estar fino, el Cádiz CF no estaba fino ni para rematar a puerta. Eso le pasó a Mario Climent (el mejor de los amarillos en ataque) pasada la media hora. Lo mejor de todo era el resultado hasta que apareció Sobrino para hacer el 0-1 en el 41'. El manchego, que se había fabricado la jugada del córner, aparecía a bocajarro para mandar a guardar el esférico tras un toque con la testa de Chris Ramos. El centro desde la esquina era de Álex. El cambio de última hora le salió de perlas a Garitano.

Poco o nada duró la alegría porque en otra jugada de estrategia empató el equipo de Luis Miguel Ramis. Álex Sancris puso un balón al interior del área y el recién renovado Marcelo Expósito se quedó solo para batir a David Gil. El desbarajuste defensivo de los amarillos fue descomunal. Uno más y nada que ya sorprenda a estas alturas.

Media hora para Ontiveros

La segunda mitad se reanudó con un intento de Melendo que blocó la zaga norteña. La respuesta del Burgos fue triple. Edu Espiau, tras marcharse en velocidad de Rubén Alcaraz, se topó con el portero del Cádiz CF. Después otro envío de Álex Sancris, como en el gol del empate, tuvo que salvarlo David Gil 'in extremis'. Para terminar, de nuevo Edu Espiau dudó en el remate cuando todo lo tenía a su favor.

A la hora de encuentro llegó el momento de Ontiveros y también el del aclamado Matos, un 'hijo del frío'. Melendo y De la Rosa abandonaban el rectángulo de juego. Era necesario aportar algo más.

Lo primero que hizo Matos, extremo por la izquierda, fue avisar a Cantero. El que no avisó y sí mató fue David González, que aprovechó el pasillo que le hicieron para batir a David Gil (70'). La parsimonia fue tal que el jugador del Burgos entró como quiso. Desesperante.

El 2-1 llegó cuando Roger Martí había sustituido a un desapercibido Chris Ramos. Y más que pensar en el empate se tuvo que dar gracias por no recibir el tercero. Si no llegó fue gracias al poste tras un error garrafal de David Gil, más propio de 'Vídeos de Primera' que de otra cosa.

Burgos CF 2 Cádiz CF 2 LaLiga Hypermotion. 36ª Jornada Burgos CF: Ander Cantero - Anderson Arroyo (Pipa, 76'), Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel - David González (Borja Sánchez, 76'), Marcelo Expósito, Iván Morante, Álex Sancris - Edu Espiau (Íñigo Córdoba, 61') y Fer Niño.

Ander Cantero - Anderson Arroyo (Pipa, 76'), Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel - David González (Borja Sánchez, 76'), Marcelo Expósito, Iván Morante, Álex Sancris - Edu Espiau (Íñigo Córdoba, 61') y Fer Niño. Cádiz CF: David Gil - Iza (Zaldua, 81'), Víctor Chust, Kovacevic, Mario Climent - Rubén Alcaraz, Álex (Gonzalo Escalante, 81') - Sobrino, Melendo (Ontiveros, 59'), De la Rosa (Matos, 59') - y Chris Ramos (Roger Martí, 69').

David Gil - Iza (Zaldua, 81'), Víctor Chust, Kovacevic, Mario Climent - Rubén Alcaraz, Álex (Gonzalo Escalante, 81') - Sobrino, Melendo (Ontiveros, 59'), De la Rosa (Matos, 59') - y Chris Ramos (Roger Martí, 69'). Goles: 0-1: Sobrino (41'); 1-1: Marcelo Expósito (45' + 1'); 2-1: David González (70'); 2-2: Roger Martí (83').

0-1: Sobrino (41'); 1-1: Marcelo Expósito (45' + 1'); 2-1: David González (70'); 2-2: Roger Martí (83'). Árbitros: Galech Apezteguía, del comité navarro, como árbitro principal. A los mandos del VAR estaba González Francés, del comité grancanario. Vieron cartulina amarilla los locales Anderson Arroyo y Pipa, y el visitante Zaldua. También fue amonestado con cartulina amarilla Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos.

Galech Apezteguía, del comité navarro, como árbitro principal. A los mandos del VAR estaba González Francés, del comité grancanario. Vieron cartulina amarilla los locales Anderson Arroyo y Pipa, y el visitante Zaldua. También fue amonestado con cartulina amarilla Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos. Incidencias: Encuentro correspondiente a la 36ª jornada de LaLiga Hypermotion. Buena entrada en El Plantío, con presencia de seguidores del Cádiz CF en las gradas del estadio burgalés.

Zaldua por Iza y Gonzalo Escalante por Álex fueron los dos últimos cambios de Garitano, al que es normal que se nublen las ideas viendo los recursos que tiene.

Y fue entonces cuando Roger Martí cazó un balón suelto en el área para empatar la contienda cuando nadie lo esperaba, en el 83' (2-2). Fue lo mejor en una noche que iba camino de la tragedia.

Lo dicho. Que esto termine cuanto antes. Por favor.

