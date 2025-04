Ontiveros viaja con el Cádiz CF a Burgos y allí se decidirá si juega

22 son los futbolistas convocados por Gaizka Garitano de cara al Burgos - Cádiz, cita correspondiente a la 36ª jornada en LaLiga Hypermotion que se disputará el Sábado Santo a las 21.00 horas en El Plantío.

Entre los elegidos está Javi Ontiveros, el jugador más determinante del Cádiz CF esta temporada, aunque en las últimas semanas tiene unas molestias crónicas que le impiden entrenar con normalidad. Eso se está notando de manera notable sobre el rectángulo de juego.

Por eso la sesión de este viernes por la tarde en la Ciudad Deportiva del Burgos CF será clave para saber si el futbolista malagueño estará este sábado sobre el césped de El Plantío.

Y es que, tal y como ya explicó el entrenador del Cádiz CF hace una semana: «Ontiveros lleva semanas no pudiendo entrenar. Tiene una dolencia crónica desde hace tiempo. Lo intentamos cuidar. Más que intentamos, es que no puede entrenar a diario. Se está intentando llegar a los partidos con infiltraciones o lo que sea. Intentamos de aquí a final de temporada que nos aguante lo máximo posible, intentamos cuidarlo lo máximo posible. Él está haciendo un esfuerzo por jugar, lo que ocurre es que muchas veces no está para 90', está para un rato o para 60' o 70'. Si puede jugar 90', pues 90', si puede jugar media hora, media hora».

Junto a Javi Ontiveros han viajado a Burgos los guardametas David Gil, Caro y Rubén Domínguez; los defensas Iza, Zaldua, Fali, Kovacevic, Víctor Chust, Iker Recio, Matos y Mario Climent; los centrocampistas Rubén Alcaraz, Moussa Diakité, Gonzalo Escalante, Álex y Melendo; y los atacantes Sobrino, Brian Ocampo, De la Rosa, Roger Martí y Chris Ramos.

Cuatro bajas en las filas del Cádiz CF

De esta manera, las bajas obligadas del Cádiz CF en su visita a El Plantío para jugar ante el Burgos serán cuatro y todas ellas por lesión.

Se trata de Luis Hernández, Fede San Emeterio, Carlos Fernández y Mwepu.

Luis Hernández sigue sin debutar esta temporada pese a tener ficha desde el mercado de invierno, al tiempo que Fede San Emeterio sigue con la evolución de su rotura en el sóleo. Asimismo, a Carlos Fernández le dio un pequeño pinchazo frente al Elche en la última jugada del encuentro. Para rematar, Mwepu ha sido operado y no jugará más esta temporada.