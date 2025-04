Ontiveros tiene una dolencia crónica que le impide entrenar con normalidad

Se encendieron las alarmas públicamente esta semana, pero de forma privada llevan encendidas mucho tiempo. El mejor jugador del Cádiz CF, Javier Ontiveros, tiene unas molestias crónicas que le impiden entrenar con normalidad. De ahí, que no lo haya hecho esta semana hasta este mismo viernes en la previa de un encuentro.

Así explicaba la situación del malagueño su entrenador Gaizka Garitano. «Vosotros (la prensa) no lo sabéis o tampoco lo hemos dicho, pero lleva semanas no pudiendo entrenar. Tiene una dolencia crónica desde hace tiempo. Lo intentamos cuidar. Más que intentamos, es que no puede entrenar a diario. Se está intentando llegar a los partidos con infiltraciones o lo que sea. Intentar de aquí a final de temporada que nos aguante lo máximo posible. Intentar cuidarlo lo máximo posible. Él está haciendo un esfuerzo por jugar. Lo que pasa es que muchas veces no está para 90', está para un rato o para 60' o 70'. Si puede jugar 90', pues 90', si puede jugar media hora, media hora. Dependiendo de la semana, en esta semana, dependerá de cómo vayan sus dolencias».

Más claro, el agua.