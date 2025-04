Garitano: «El Cádiz CF está en un momento difícil de la temporada»

«Es un partido vital para nosotros». Con esa frase del entrenador del Cádiz CF se resumen la importancia de la visita a Burgos (sábado a las 21.00 horas). Y es que a falta de siete encuentros para la finalización de la temporada regular en LaLiga Hypermotion, el equipo gaditano no está todavía salvado. La permanencia está cerca, sí, pero hay que atarla. Y cuanto antes, mejor.

A Gaizka Garitano no se le escapa que «es un momento difícil de la temporada» porque «cuando se pierde se pasa mal y llevamos dos derrotas consecutivas». Por eso el entrenador vasco del Cádiz CF afirma: «Estamos deseando volver a ganar. Hemos hecho una buena semana y estamos listos para jugar en Burgos».

A fin de cuentas, Gaizka Garitano prefiere quedarse con lo positivo, que también lo hay a pesar de llevar el Cádiz CF un mes sin conocer la victoria. «Estamos haciendo cosas buenas en los encuentros y otras que tenemos que mejorar. Muchas veces se hacen los análisis con respecto a los resultados», puntualiza.

Al otro lado estará un equipo como el Burgos que «desde que llegó Ramis le ha dado la vuelta y está muy bien a todos los niveles», Y apostilla: «Vamos a encontrar seguro un buen Burgos. Es uno de los equipos que menos goles encaja en su campo aprieta mucho con su gente. Ellos están con mucha confianza».

Al margen de la salida de Chirino

Para terminar, el entrenador del Cádiz CF no quiso dar su opinión sobre la salida de Salvador Chirino después de más de dos décadas como delegado de campo del Cádiz CF. «No soy yo esa persona la que tiene que hablar de esos temas. Nosotros no hemos tenido nunca ningún problema con nadie aquí. Tampoco con Chirino. No es una decisión nuestra y solo sabemos lo mismo que ha salido».