Garitano: «No tengo miedo pero sí mucho respeto a la situación en la que estamos»

La cara de Gaizka Garitano era un auténtico poema. Totalmente derrotado y tocado tras un partido en el que a su equipo solo le faltó el gol, por ser justos, pero que la derrota le deja rezando para que el Eldense no gane este domingo y estreche aún más la distancia con el descenso.

Para el entrenador cadista el problema del choque ante el líder fue la falta de gol. «Estamos en el punto que la balanza cae del otro lado. Creo que hemos hecho más ocasiones que ellos, tramos en los que hemos sido mejores. Hemos tenido ocasiones claras, no tenemos ese punto de acierto o de ataque y tenemos que continuar».

El técnico cadista destaca que «el equipo está compitiendo y estamos cerca de ganar partidos. Debemos mejorar cosas y creo que hemos hecho cosas para ganar este partido. Es una pena que no nos hayamos puesto por delante con una ocasión muy clara en la primera parte. Es un día jodido porque hemos trabajado mucho para sacar un partido mejor. Nos han marcado un golazo fuera del área cuando teníamos a Chris limpiándose la sangre. Creo que hemos hecho un partido para sacar un marcador mejor ante el líder«, señalaba.

Garitano seguía resaltando las cosas que hizo bien su equipo, que las hizo, pero no le marca un gol a nadie últimamente. «Durante fases el Elche ha sido mejor pero les hemos controlado bien, quitando los primeros 20 minutos. Hemos tenido ocasiones claras pero debemos mejorar. El fútbol es el gol. Antes nos poníamos por delante en el marcador y nosotros somos un equipo que defiende bien. Si pasa lo contraria, como hoy, pues nos cuesta mal. Estamos en el puntito que todo nos sale mal. Hay que continuar porque el equipo tiene argumentos».

Y un choque más el Cádiz sigue demostrando que depende en exceso de dos jugadores, sus máximos goleadores, Chris Ramos y Ontiveros. «Está claro que hay dos jugadores que tienen buenos números en ataque. No tenemos más en ataque que lo que sacamos durante la segunda parte. Quedarnos solo con la derrota y pensar que todo está mal era como cuando antes ganábamos y creíamos que todo está bien. El equipo tiene argumentos y lo ha demostrado ante el mejor equipo de la categoría. Nos falta hacer gol y si lo hacemos antes cambia mucho el partido. Con marcador a favor demostramos que somos un equipo muy sólido«.

«No somos una banda. Estamos compitiendo contra todos. En los últimos cuatro partidos en tres hemos sido mejores. Acabamos con todo lo que tenemos en ataque. Hemos tenido ocasiones de muchos jugadores para marcar. La situación es complicada, incluso cuando estábamos a nueve puntos«, reconocía.

Y sobre la pelea por evitar el descenso, el entrenador reconoce que no hay miedo y sí «preocupación y respeto. No le hemos perdido el respeto a nada porque la situación nunca ha sido difícil. No tengo miedo pero respeto muchísimo a la situación en la que estamos», concluía.