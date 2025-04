Habemus lío (0-1)

Habemus lío. Y ojo que ya va en serio. El Cádiz se cae y pocos lo pueden levantar. Es verdad que esta vez no ha doblado las rodillas ante un equipo con hedor a descenso sino que lo ha hecho contra otra con olor a ascenso. Ok. Dicho eso, este Cádiz va caminito del psiquiatra porque todo parece que ni él se aguanta.

Nueva derrota. Un punto de doce puntos posibles. Ahí va eso. El que no quiera ver el problemón es porque seguramente estará pidiendo cita al mismo loquero que, por lo que se ve, anda de vacaciones.

Como era inevitable, el Elche comenzó haciéndose con el balón ante un Cádiz que no hizo, ni quiso, hacer nada para impedirlo. Venían los ilicitanos con ganas de ganar y se encontraron a un débil anfitrión con ganas de ser dominado. Sí, es así. Este equipo de Garitano, que tiene contrato para el año que viene salvo catástrofe, presenta este tipo de cartas de presentación.

El guion era el que era el que era y como era el que era en el 9' de juego estuvo cerca de llegar el primero de los visitantes, que no lo encontraron porque Mourad no acertó a a rematar un pase de la muerte de Germán Varela, que se fue de Iza como Pedro por su casa.

Como viene siendo normal, el Cádiz estaba siendo dominado y tan feliz que estaba hasta que en el 18' llegó otra de German Varela por su izquierda y envió otro regalito para que Mourad no rematase, pero sí Agustín Álvarez, que batió a David Gil, que fue el primero en saber que ese gol no iba a subir al marcador por la entrada del VAR porque si no fuera así no se hubiera dejado el gol.

Aunque pareciera mentira, el gol anulado al líder le sirvió al Cádiz para reaccionar, que ya era hora. Reaccionó tanto que hasta Sobrino se permitió el lujo de callar bocas y se marcó un jugadón que solo fue abortado por el palo. El manchego robó un balón en los tres cuartos y se dirigió al área de Dituro para llevarse tras de sí a los dos centrales y dejarlos tirados con un taconazo para asistir a Chris Ramos, que obró bien pero salió mal porque tras salvar al portero se topó con la madera.

Este empuje amarillo también hizo reaccionar al Elche, que por mediación de Óscar Plano casi adelanta a los suyos tras llegar y cabecear absolutamente solo llegando desde segunda línea sin que ningún amarillo se percatase de su presencia. Algo normal, tan normal como discutible.

Se levantó de nuevo el Cádiz, que acabó sofocando al Elche hasta el filo del descanso, cuando Chust robó un balón en la media luna y enganchó un derechazo que le hizo sacar el puño a Dituro para un saque de esquina que puso fin a la primera parte.

Reanudación

Algo tuvo que decir Eder Sarabia en el vestuario porque el Elche volvió a salir con las mismas mala ideas, para el Cádiz, que en la primera parte. Fue así como poco a poco se fueron haciendo con el asunto, pero tampoco para tanto.

Y claro. Pasa lo que pasa. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasó. Que el Cádiz se replegó hasta un punto que cuando alguien se echa tanto para atrás ante un líder, este muerde. Y vaya manera de morder porque pasado el 65' llegó una presión franjiverde que acabó en las botas de Ávaro Núñez para poner en la escuadra un balón que parecía irse al córner.

Tuvo que encajar un gol el Cádiz para que Garitano hiciera algo y lo que hizo fue un triple cambio para meter a Roger, Melendo y De la Rosa, que tuvo el infortunio de remachar a gol un cabezazo de Chris Ramos que era gol y el onubense convirtió en un aborto comprensible.

Maldita sea la estampa. Y maldita es porque este Cádiz tiene carácter para sobreponerse a todo y mas, pero lo que no se entiende es que tenga que recibir un revés para dar la cara.

A pesar de las circunstancias, el Cádiz tomó el timón del partido en busca del empate, pero aun así el Elche demostraba que era superior en todo. Pero sí, el Cádiz lo intentó hasta el final y cerca estuvo de empatar de cabeza Carlos Fernández, pero se lo quitaron cuando medio estadio ya cantó un gol que no fue.

Se acabó el partido y se acabó lo que se daba. Ahora, a Garitano y sus entristecidos pupilos les toca arrimar el hombro para que el fuego del que se escaparon no vuelva a quemarlos.

