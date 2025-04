Levantar el estado de alarma (Previa)

Álex podría regresar al once ante el Elche, su exequipo.

El cadismo sabe más de pesadillas que de sueños, entre otras cosas, porque ha vivido más de las primeras que de las segundas. Y claro, esta temporada, que comenzó con el club inmolándose en su estreno con el Zaragoza y continuó con una serie de despropósitos que han conducido al equipo en donde se encuentra, viene torcida desde el pasado verano. Bueno, no. Desde el último año en Primera, donde quedó tan claro todo que es incomprensible - o sí- que no se hiciera lo que había que hacer. Hasta un ciego podía ver que había desmantelar la plantilla y no se hizo. Resultado. El que se ve. El que se sufre. El que se ha querido ver por parte de la presidencia, esa que sigue confiando en unos jugadores que dejaron de serlo para la empresa amarilla desde hace mucho tiempo.

Y claro, de aquellos polvos, estos lodos. No había que ser un adivino para percatarse desde el pasado verano que este equipo era un guiñapo en manos de quien fuese. Para colmo, llegó un entrenador desinformado y pasó lo que pasó. Como pasó lo que tenía que pasar en cuanto llegó otro informado, que se puso a trabajar a conciencia de que tenía un equipo muy vulnerable al que ponía a correr como a galgos o se iba derechito a la categoría innombrable.

En efecto, Gaizka Garitano centró sus empeños en proteger a su portero y su defensa, las dos dos líneas más frágiles y fáciles de traspasar de un ejército derrotado al que había que poner a currar como a esclavos. Fue así como, poco a poco, salieron de la zona peligrosa y se adentraron en un sendero tan peligroso, el de pensar algo imposible, que se están viendo de nuevo caer en la emboscada de donde salieron. ¿Y por qué salieron y por qué están volviendo? Es fácil. Han pensado que pueden dejar de ser obreros y se han creído algo que solo cree el que les paga. Craso error.

Por eso, se espera que Garitano haya vuelto a la senda del principio -si es que se ha salido en algún momento de ella- y que, para enderezar de nuevo el rumbo, haya hecho esta semana una buena terapia colectiva en la que le haya metido a sus chicos el mismo chip que trajo del norte y que parece haber entrado en fecha de caducidad.

Tres semanas lleva sin ganar el Cádiz y eso ha metido a la parroquia amarilla en un estado de alerta permanente de la que espera salir este sábado por mucho líder que se presente en casa. Eso sí, Garitano deberá dar un paso adelante para que el personal no acuda a su estadio con la sensación de tragarse un nuevo bodrio. Porque sí, porque la grada debe apoyar, pero el equipo debe aportar una mijita de por favor.

Entendiendo que el entrenador vasco le dará algún que otro retoque a su equipo para ser más atractivo, lo probable es que David Gil se vuelva a poner bajo palos pese a su error en Tenerife. La defensa seguirá siendo la formada por Iza, Kovacevic, Chust y Climent. Es posible que Álex sea novedad en el centro del campo y comparta la sala de máquinas con Diakité. Infiltrado como parece ser habitual, Ontiveros partirá de la izquierda, Sobrino de la derecha y Melendo actuará de enganche con un Chris Ramos que, como el equipo, no termina de enganchar.

