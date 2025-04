Cádiz - Elche, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion 24/25

Victoria vital lo que busca el Cádiz en Carranza ante el líder, el Elche. Los amarillo necesitan ganar para terminar de finiquitar la salvación y alejarse de los puestos de descenso.

Los de Garitano llegan al choque tras tres jornadas consecutivas sin concer el triunfo, por lo que los tres puntos se antojan fundamentales. Sigue el Cádiz - Elche con la previa, el encuentro y todas las reacciones aquí, en Canal Amarillo.

Buenas tardes cadistas!!! Comenzamos con la previa del Cádiz vs Elche, saludos de Rubén López