Burgos - Cádiz, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion 24/24

Los problemas del Cádiz irán en aumento si no es capaz de sacar algo positivo de su visita a Burgos. Los amarillos llegan a El Plantío con la extrema necesidad del triunfo de cara a dar un paso adelante en su extenuante y deprimente lucha por evitar la catástrofe del descenso.

Sigue toda la previa, el encuentro y las reacciones del Burgos - Cádiz CF aquí, en Canal Amarillo.

Buenas tardes cadistas!!! Comenzamos con el Burgos vs Cádiz, saludos de Rubén López