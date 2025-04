Alineaciones oficiales del Burgos - Cádiz de La Liga Hypermotion 2024-2025 hoy: onces y banquillo de suplentes

El Cádiz CF visita al Burgos en El Plantío en un encuentro liguero que, en caso de victoria amarilla, puede atar prácticamente la permanencia del equipo gaditano en LaLiga Hypermotion.

De cara a este encuentro cuenta Gaizka Garitano con cuatro bajas obligadas por lesión. Son las de Luis Hernández, Fede San Emeterio, Carlos Fernández y Mwepu. Este último ha sido operado y no jugará más esta temporada.

La gran incógnita del Cádiz CF en tierras norteñas era la disponibilidad de Javi Ontiveros. La estrella del Cádiz CF está tocado físicamente desde hace semanas y está haciendo un esfuerzo extra para jugar en los últimos encuentros. A Burgos viajó, aunque hasta el último momento no ha decidido su entrenador si jugaba o no. Finalmente, Ontiveros no será titular y ocupará una plaza en el banquillo de la suplencia.

El once titular del Cádiz CF ante el Burgos en El Plantío es el siguiente: David Gil; Iza, Víctor Chust, Kovacevic, Mario Climent; Rubén Alcaraz, Álex; Sobrino, Melendo, De la Rosa; y Chris Ramos.

Dos son las modificaciones que hace Gaizka Garitano en la alineación titular del Cádiz CF. Y eso que iban a ser tres, pero Brian Ocampo ha sufrido molestias musculares en el calentamiento y ha entrado Sobrino.

💛 El once del Cádiz Club de Fútbol. pic.twitter.com/KGjAygJYwx — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 19, 2025

Como suplentes esperan su momento los siguientes jugadores: Caro (portero suplente), Zaldua, Fali, Iker Recio, Matos, Moussa Diakité, Gonzalo Escalante, Brian Ocampo, Ontiveros y Roger Martí.

La apuesta de Ramis ante el Cádiz CF

En el Burgos, que tiene cinco puntos más que el Cádiz CF y todavía aspira al 'play off' de ascenso a Primera después de unas buenas últimas jornadas en las que ha dejado olvidada la zona de descenso, Luis Miguel Ramis tiene las importantes bajas de los sancionados Atienza y Curro Sánchez. Tampoco podrán jugar los lesionados Appin, Quintanilla ni Milicic. Sí han entrado en la lista de convocados Konan y Elady Zorrilla.

¡Éste es el 𝑿𝑰 𝑰𝑵𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 elegido por Ramis para medirnos al @Cadiz_CF! 1️⃣1️⃣



¡VAMOS! 🔥⚪⚫#BurgosCFCádiz #TodaMiVida pic.twitter.com/RxGXzwZkFz — Burgos Club de Fútbol (@Burgos_CF) April 19, 2025

La apuesta de Luis Miguel Ramis es la formada por Ander Cantero; Anderson Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel; David González, Marcelo Expósito, Iván Morante, Álex Sancris; Edu Espiau y Fer Niño.

Como suplentes estarán los siguientes jugadores: Tomeu Nadal (portero suplente), Hugo Pascual, Konan, Pipa, Raúl Navarro, Mario Cantero, Barés, Borja Sánchez, Dani Ojeda, Íñigo Córdoba, Mimbacas y Elady Zorrilla.