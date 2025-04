Otra parada en el Vía Crucis del Cádiz CF

El Cádiz CF está acostumbrado en los últimos tiempos a que prácticamente cada Semana sea de Pasión. No hay semana en los dos últimos años en los que no ocurra algo y, por lo general, no suele ser positivo. De ahí el descenso a Segunda y el hecho de coquetear ahora con la zona baja de la categoría de plata siendo un recién descendido desde la elite.

Esta semana, que además es Santa, también sigue su línea en el club gaditano. Primero llegó la primera derrota en casa de la era Gaizka Garitano. Era ante el líder Elche (0-1), pero vino a confirmar que el último mes de competición está siendo caótico para los amarillos, que han pasado de tener más o menos cerca la zona de 'play off' a volver a mirar a la zona de descenso. Y dando gracias porque se consiguió un buen colchón en su momento para no volver a caer al pozo de la clasificación.

Un mes sin ganar y tres jornadas sin ver puerta en un calvario particular al que se ha unido otro problema añadido: el adiós de Salvador Chirino, el que ha sido delegado de campo durante más de dos décadas. Un señor de los pies a la cabeza que no ha podido aguantar más. La falta de sintonía con la dirección deportiva ha sido el detonante para que una institución del arbitraje gaditano decida poner tierra de por medio con el club de su vida.

Todo parece indicar que su sustituto será Enrique Ortiz, un hombre para todo. El exfutbolista y miembro en su día de la cooperativa de fichajes / secretaría técnica del primer equipo del Cádiz CF, ahora coordinaba una cantera que no pasa por su mejor momento en alguno de sus equipos. Ahí está el ejemplo del Cádiz CF Mirandilla, el primer filial, con pie y medio en la Tercera RFEF.

Hablando en plata, otro asunto que va más allá del rectángulo de juego y que deja entrever que el ambiente en el Cádiz CF no es el deseado. Por desgracia no es el primero y así es difícil que todo marche sobre ruedas.

Una salida complicada

Centrándose en el verde, el Cádiz CF tiene este sábado a las 21.00 horas en El Plantío ante el Burgos una cita importante. Cierto es que seis son los puntos con los que cuenta el equipo gaditano de ventaja sobre el Eldense, con apenas 21 en juego. Además, el Cartagena ya está descendido, el Racing de Ferrol casi que también y el Tenerife no va a dar caza al Cádiz CF. Sin embargo, atar la permanencia es una prioridad y cuanto más tiempo transcurra sin cerrarla, mayor será el nerviosismo.

Matos vuelve a El Plantío. NACHO FRADE

Acabar de un plumazo con los fantasmas del descenso a Segunda B de la nefasta temporada 2007/2008 es el objetivo. Para ello hay que puntuar y si es de tres, mejor. Cuanto antes.

La cita no es sencilla porque el Burgos ha renacido con Luis Miguel Ramis, quien sonó en su día para dirigir al Cádiz CF. Los norteños, con cinco puntos más que los gaditanos, se han escapado definitivamente del descenso y van a acabar tranquilos la temporada.

Frente al Cádiz CF no podrán contar con los sancionados Atienza y Curro Sánchez (este último pretendido por el Cádiz CF el pasado verano). Dos bajas muy importantes a las que se unen los lesionados Appin, Quintanilla y Elady. En cambio, Álex Sancris, autor del gol de penalti del Burgos en el empate de la primera vuelta en Cádiz (1-1), sí está ya disponible.

Ganar para planificar lo que viene

Gaizka Garitano, por su parte, puede que vuelva a hacer alguna modificación, intentado dar con la tecla para la reacción. Eso sí, lo que no parece claro es que ni Caro ni Matos, otrora ídolos en El Plantío, salgan de inicio.

Desplazados hacía Burgos, donde entrenarán este Viernes Santo, los amarillos volverán a estar pendientes de Ontiveros, quién sigue tocado y a medio gas en un final de temporada con más curvas de las previstas. Hasta el último día de entrenamiento no se sabrá si estará a punto.

Fede San Emeterio no jugará ante el Burgos. ANTONIO VÁZQUEZ

Con él o sin él en su mejor versión, el Cádiz CF necesitará resucitar en Burgos para dar por cerrada una temporada que todos esperan que al menos sea insulsa. De no ser así, el curso será caótico.

Los que no estarán son los lesionados Luis Hernández, Fede San Emeterio, Carlos Fernández y el recién operado Mwepu.

La Previa del Burgos - Cádiz CF LaLiga Hypermotion. 36ª Jornada. Burgos CF: Cantero - Anderson Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel - Marcelo Expósito, Iván Morante - Dani Ojeda, David González, Álex Sancris - y Fer Niño.

Cantero - Anderson Arroyo, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel - Marcelo Expósito, Iván Morante - Dani Ojeda, David González, Álex Sancris - y Fer Niño. Cádiz CF: David Gil - Iza, Víctor Chust, Kovacevic, Mario Climent - Moussa Diakité, Rubén Alcaraz - Sobrino, Melendo, De la Rosa - y Chris Ramos.

David Gil - Iza, Víctor Chust, Kovacevic, Mario Climent - Moussa Diakité, Rubén Alcaraz - Sobrino, Melendo, De la Rosa - y Chris Ramos. Hora: 21.00 (LaLiga TV Hypermotion).

21.00 (LaLiga TV Hypermotion). Árbitros: Galech Apezteguía, del comité navarro, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará González Francés, adscrito al comité grancanario de árbitros.

Galech Apezteguía, del comité navarro, como árbitro principal. A los mandos del VAR estará González Francés, adscrito al comité grancanario de árbitros. Estadio: El Plantío.

Después de eso llegará en momento para anunciar la renovación de Iza, el adiós de Zaldua o el posible fichaje, si fructifica, de Sergio Ortuño (Eldense). Lo de los problemas extradeportivos parece más complicado.