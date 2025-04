El Cádiz Mirandilla pierde en La Unión, pero depende de sí mismo para el playout

El final del campeonato en el Grupo 4 de Segunda Federación se acerca y las cosas no pintan nada bien para el Cádiz Mirandilla. Este fin de semana, los de Francisco Cordero 'Rubio' visitaban el campo del líder, la Unión Atlético, un equipo que se está mostrando intratable en las últimas jornadas y que fue capaz de superar a los amarillos para colocarse a tan solo un pasito del ascenso directo a Primera Federación. Era un duelo sumamente difícil para el filial, pero no dejaba de ser una gran oportunidad para aprovechar los pinchazos del San Fernando CD y del Xerez Deportivo.

El primer gol de los locales llegó temprano, en el minuto 8, tras un córner ejecutado al área que Adrián Salguero remató de cabeza para adelantar a la Unión Atlético. El autor del tanto es, curiosamente, un futbolista que está cedido por el Mirandilla. El segundo tanto llegó en el minuto 21, también de cabeza, cuando Francis Ferrón, ex del San Fernando CD, Algeciras CF o Real Balompédica Linense, aprovechó un buen centro desde la banda para aumentar la ventaja de los locales.

Con el partido muy cuesta arriba y la solidez defensiva de los unionenses el Mirandilla no pudo recortar distancias y el marcador no se movió. Tras el encuentro, 'Rubio' fue bastante claro en el análisis del choque, reconociendo que «solo ha habido un equipo sobre el campo. En la primera parte no aparecimos, no hicimos nada de lo trabajado y encajamos dos goles en acciones a balón parado».

Eso sí, el técnico es consciente de que en la última jornada se verán las caras con el San Fernando CD y, por lo tanto, «seguimos dependiendo de nosotros, si hacemos lo que tenemos que hacer, lo normal es que podamos alcanzar como mínimo el playout«. Esa parece la vía más factible para que el Mirandilla logre la permanencia, ya que la salvación directa se encuentra a cinco puntos y tan solo faltan nueve por disputarse.

Así está la zona baja del Grupo 4 de Segunda Federación

El San Fernando CD salvó un punto in extremis en la visita del UCAM Murcia al Iberoamericano, mientras que el Xerez Deportivo FC salió goleado en el encuentro que lo enfrentaba a otro rival directo como la Deportiva Minera. Mucho peor es la situación de la Real Balompédica Linense, que suma 30 puntos, está prácticamente descendido al estar a siete del cuadro que dirige Antonio Fernández.

Por lo tanto, a falta de nueve puntos por disputarse, el Xerez Deportivo FC es decimosegundo con 37 puntos y es el único equipo de la provincia que está fuera de la zona roja en estos momentos. Una posición más abajo, decimotercero y en plaza de playout se encuentra el San Fernando CD de Jaime Bugatto. Ya en descenso directo aparece el Mirandilla, decimocuarto con 32 puntos, y la Real Balompédica Linense, decimosexta con 30 en su casillero y con pie y medio en Tercera Federación. El filial que dirige Francisco Cordero 'Rubio' aún debe enfrentarse a Atlético Antoniano, Almería B y San Fernando CD.

