El posible once del Cádiz ante el Racing

Garitano no se separará demasiado de la que sacó en Córdoba hace una semana en un partido que le devolvía el sabor de la victoria. Por eso mismo, para seguir buscándola ante el Racing este domingo en Carranza sacará a un equipo muy parecido dado que no puede contar con Bojan Kovacevic, lesionado en el Nuevo Arcángel.

Así, lo más seguro es que los titulares sean los siguientes con la duda en el eje central de la defensa debido a la ausencia del central balcánico.

Víctor Aznar estará bajo palos. A la defensa, tras unas molestias aparecidas durante la semana y que hicieron que se perdiera el viaje a Murcia, se espera que regrese Iza. El portuense será el lateral derecho mientras que el izquierdo será otra vez Mario Climent. Iker Recio actuará como central zurdo y se espera a Jorge Moreno como el diestro.

En el centro del campo actuarán de nuevo Diakité y Ortuño, mientras que en las bandas repetirán Ocampo y De la Rosa. Y arriba volverán a estar Roger Martí y Dawda Camara,