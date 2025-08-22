Las notas del Leganés - Cádiz

Un único cambio hizo Gaizka Garitano en el once titular del Cádiz CF, que había sido el mismo en el Trofeo Carranza ante el Córdoba y en el estreno liguero frente al Mirandés.

Esta vez no entró de inicio Ontiveros, que se quedó en el banquillo, dejó su puesto a Sergio Ortuño. El cambio táctico fue evidente, reforzando más el centro del campo. Los demás fueron los mismos para afrontar la primera salida de la temporada, con el Leganés como adversario y en Butarque.

El ex del Eldense salió en el descanso para que entrara Alfred Caicedo, cambiando el entrenador del Cádiz CF su esquema, pasando a jugar con tres centrales y dos carrileros.

A la hora de encuentro entraron Ontiveros y Brian Ocampo por Suso y De la Rosa.

Y ahí se pararon los cambios porque Gaizka Garitano dejó dos sustituciones sin hacer.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Notable Tuvo una noche bastante activa. Primero se libró de un gol por fuera de juego de Diego, después salvó el tanto de Miguel de la Fuente y acabó siendo batido por Naím. En la segunda mitad hico una intervención monumental con el rostro a tiro de Diego García. Determinante. Eso sí, a veces el exceso de ímpetu puede jugarle malas pasadas. Iza Suspenso Notable error el suyo en la jugada del 1-0 al filo del descanso al no cortar el envío a Duk, que fue un complicadísimo rival para el portuense. Sin la ayuda de Suso, Iza se veía desbordado. En la segunda mitad Gaizka Garitano situó más arriba al portuense, ubicándolo como carrilero y blindándolo atrás con Alfred Caicedo. Aun así estuvo perdido en las marcas y casi lo aprovecha Diawara para hacer el segundo. Una noche para olvidar. Kovacevic Bien Es el líder de la defensa del Cádiz CF. Compartió el centro de la zaga con Iker Recio y a ellos se unió Alfred Caicedo en la segunda mitad. Expeditivo y sin complicaciones. Iker Recio Bien Cada vez se le ve mejor y más compenetrado. Trató de no complicarse y ser efectivo. Cumplidor en un escenario complicado. Mario Climent Aprobado No estuvo decidido para evitar el remate de Naím al filo del intermedio, jugada que terminó en el 1-0. Lateral más ofensivo que defensivo, esta vez no subió tanto como en él es costumbre. Al igual que Iza, la segunda mitad la jugó como carrilero, en su caso por la banda izquierda. Tuvo días mucho mejores, pero tampoco desentonó. Moussa Diakité Bien El ancla del Cádiz CF en el centro del campo. Esta vez estuvo acompañado a uno y otro lado por Sergio Ortuño y Yussi Diarra al inicio. Bien posicionado, siempre fue un alivio para su equipo en labores defensivas. Se marchó muy cabreado por la última jugada debido a la definición de Ontiveros cuando él estaba cerca para buscar el remate. Sergio Ortuño Bien La única novedad en el once titular del Cádiz CF. El ex del Eldense fue el recambio de Ontiveros en la alineación inicial. Aporta trabajo y sacrificio en la zona ancha. Activo en las ayudas y en las recuperaciones. Buen posicionamiento y haciendo faltas tácticas en el momento debido. Relevado por Alfred Caicedo en el descanso al modificar Gaizka Garitano el esquema del equipo. Yussi Diarra Aprobado Intuitivo. Pecó de exceso de compañerismo en la jugada que pudo dar la victoria al Cádiz CF en Butarque. Continúa en proceso de adaptación a su nuevo equipo. Suso Suspenso Con el cambio de dibujo pasó a jugar por la derecha, enviando a De la Rosa a la izquierda. Perdió el balón en la jugada que acabó en el 1-0. En el segundo periodo se colocó en la mediapunta, dejando la banda para Iza, pero fue sustituido en el 60'. Debe dar mucho más y así se le debe exigir por el enorme talento que tiene. De la Rosa Aprobado Sin Ontiveros la izquierda fue para el onubense. Rápido, decidido y con personalidad, si algo le faltó fue la toma final de decisiones. Eso le merma. Le sacó una amarilla, acercándose a la roja, a Dux. Perdido en el primer cuarto de hora de la segunda mitad, Ontiveros entró por él. Álvaro García Pascual Bien Jamás da un balón por perdido. Lo demostró desde la primera jugada. Con instinto rematador, bastante acertado en el juego asociativo, ofreciendo ideas con su juego al primer toque y siendo útil en el juego de espaldas. Las pocas opciones del Cádiz CF en el primer periodo estuvieron en sus botas. Alfred Caicedo Bien Óptimo debut del futbolista ecuatoriano. Entró por Sergio Ortuño en el intermedio y reforzó la defensa convirtiéndose en el tercer central, apoyando así en las coberturas a Iza. Contundente y decidido, sin arrugarse a pesar de su juventud. Potente y con pundonor a la hora de subir arriba. Se fue con una cartulina amarilla. Ontiveros Bien Entró por De la Rosa a la hora de encuentro. Salió con un vendaje en el muslo, pero eso no evitó que fuese determinante. Tanto que fue clave en el balón parado, asistiendo a Brian Ocampo en la jugada del empate (1-1). No estuvo fino en la jugada que pudo acabar en el 1-2. Brian Ocampo Notable Por Suso entró en el 60' y se reivindicó con un gran gol de estrategia, demostrando su clase. E incluso pudo culminar la remontada en dos ocasiones. Su mejor versión en mucho tiempo. Al Cádiz CF le vendría de perlas recuperar al uruguayo esta temporada.