Alineaciones oficiales del Leganés - Cádiz de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

Casi con los mismos once hombres que jugaron y ganaron el Trofeo Carranza ante el Córdoba y que una semana después vencieron al Mirandés en el estreno de la nueva temporada en LaLiga Hypermotion. Con casi todos ellos saltó el Cádiz CF al rectángulo de juego en Butarque para jugar ante el Leganés. El único que faltó de inicio fue Ontiveros.

El malagueño empezó en el banquillo y Sergio Ortuño, uno de los fichajes, se estrenó como titular esta temporada.

Gaizka Garitano apostó por lo que iba bien para intentar conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada. Ahora bien, al otro lado estaba un recién descendido desde Primera que ahora está entrenado por Paco López, el técnico con el que empezó el Cádiz CF la temporada pasada.

Víctor Aznar; Iza, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Moussa Diakité, Yussi Diarra, Sergio Ortuño; Suso, De la Rosa y Álvaro García Pascual fue el once titular que puso en liza Gaizka Garitano ante el equipo pepinero en su primera salida de la temporada.

👥 𝗔𝘀𝗶 𝘀𝗮𝗹𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗕𝘂𝘁𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲 👇#LeganésCádiz pic.twitter.com/Sz90eQUhpu — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 22, 2025

Como suplentes estuvieron los siguientes jugadores: Fer Pérez (portero suplente), Alfred Caicedo, Jorge Moreno, Raúl Pereira, Joaquín, David García, Álex, Isaac Obeng, Brian Ocampo, Ontiveros, Marcos Denia y Roger Martí.

Sin ir a Leganés se quedaron David Gil y Fali (recuperándose de sus lesiones), además de los descartados Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Sobrino. Todo ello sin olvidar a Luis Hernández y Mwepu, lesionados de larga duración y sin fichas.

La apuesta de Paco López sin Juan Cruz

Paco López tiene la baja obligada de Pulido por lesión, mientras que Juan Cruz pretende salir del equipo y ha vuelto a quedarse sin vestir.

El Leganés parte de inicio con el siguiente once titular: Juan Soriano; Rubén Peña, Jorge Sáenz, Lalo, Marvel; Seydouba Cissé, Amadou Diawara, Duk, Naim García; Miguel de la Fuente y Diego García.

Los suplentes para recibir al Cádiz CF en Butarque son los siguientes: San Román (portero suplente), A. Campos, Ignasi Miquel, Franquesa, Guirao, Said Sy, Macazaga, R. López, Gonzalo Melero, Pauwels, Óscar Plano y Álex Millán.