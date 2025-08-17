Las notas del Cádiz - Mirandés

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Notable El guardameta tuvo uno de los partidos más plácidos de su carrera deportiva porque no tuvo apenas trabajo. Eso sí, fue protagonista de la jugada polémica del partido. El árbitro señaló falta, aunque la repetición deja muchas dudas. Debe corregir esos fallos para ganar en seguridad. Iza Carcelén Notable El portuense parece entenderse muy bien con Suso cuando el atacante cae a la banda derecha. Dio la asistencia del tanto de Álvaro García Pascual. En defensa no tuvo apenas trabajo. Bojan Kovacevic Sobresaliente La expulsión muy temprana del Mirandés desembocó en apenas intenciones ofensivas de los jabatos. El serbio solventó bien el poco trabajo que tuvo. Iker Recio Notable El central fue de menos a más, ya que comenzó algo titubeante y fue ganando en seguridad con el paso de los minutos. Mario Climent Sobresaliente El lateral, tal y como acostumbró el curso pasado, vivió la mayor parte del encuentro en zona ofensiva. Muy incisivo y vertical, sirvió varios centros al área desde la línea de fondo. Le faltó una mejor toma de decisiones. Moussa Diakité Sobresaliente El centrocampista maliense formó el doble pivote y cumplió una función más posicional para equilibrar al equipo. Imperial en los duelos y en lo físico, además de aportar en el robo en la medular. Yussi Diarra Notable Al contrario que Moussa Diakité, el ex del CD Tenerife tuvo más movilidad para incorporarse al ataque y gozó de ocasiones para aumentar la ventaja. Muy importante su trabajo en el centro del campo. De la Rosa Sobresaliente El canterano hizo un gran partido, mostrándose activo y participativo por la banda derecha y entendiéndose con Suso. Provocó la expulsión y realizó un gran trabajo defensivo. Suso Sobresaliente El gaditano hizo gala de su calidad desde el primer segundo, cuando habilitaba a de la Rosa en la jugada que provocó la expulsión. Cada balón que tocó fue una amenaza para el Mirandés. Partió desde la mediapunta, aunque actuó mucho por el costado derecho. Buen entendimiento con todos. Ontiveros Notable El marbellí partió desde la banda izquierda, aunque se movió por distintas zonas del frente de ataque. Tuvo un par de asociaciones peligrosas con Suso y continúa siendo una amenaza constante para el rival. Eso sí, necesita subir progresivamente su estado de forma. Álvaro García Pascual Sobresaliente Si algo necesita el delantero para dejar atrás aquellas declaraciones que molestaron al cadismo es precisamente lo puesto sobre el asador en el debut liguero. Trabajo y goles. Abrió el marcador aprovechando un buen centro de Iza y generó peligro en el área. Brian Ocampo Bien El uruguayo trata de encarar, pero necesita mejor toma de decisiones en los últimos metros. Álex Fernández Bien A pesar de no haber participado prácticamente en la pretemporada, Garitano le dio entrada en los últimos minutos para fortalecer el bloque. Tuvo alguna llegada al área. Roger Martí Bien Al igual que Álex, jugó los compases finales para dar descanso a Álvaro García Pascual. Obeng Bien Mientras no llegue un extremo a la plantilla seguirá contando para Garitano, tal y como dijo Juan Cala. Es rápido, pero no suele elegir bien en zona ofensiva.

Gaizka Garitano repitió el once elegido en el Trofeo Carranza para medirse al Córdoba CF. Víctor Aznar en la portería y una línea defensiva formada, de derecha a izquierda, por Iza Carcelén, Bojan Kovacevic, Iker Recio y Mario Climent. En el centro del campo, donde podía existir la duda de una posible entrada de Sergio Ortuño, el técnico vasco apostó nuevamente por la pareja protagonizada por Yussi Diarra y Moussa Diakité. El ex del Tenerife gozó de mayor libertad ofensiva, acentuada por la temprana expulsión de Córdoba, mientras que el canterano cumplió una función más posicional para equilibrar al equipo.

En el frente de ataque aparecía la calidad. Ontiveros actuó por la banda izquierda, mientras que Suso arrancó como mediapunta, pero intercambiando mucho la posición con de la Rosa, normalmente partiendo por la derecha. Arriba, como máxima referencia, Álvaro García Pascual. En el segundo tiempo, Garitano dio entrada a Álex Fernández, Roger Martí, Obeng y Brian Ocampo.